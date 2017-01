Detran de Santarém realiza leilão de veículos apreendidos

“Um verdadeiro presente de Natal”, conforme disse Raimundo Ampuero, membro da Comissão do leilão que acontece no dia 20 de dezembro, segunda feira, no horário de 8 da manhã até as 18 horas, na sede campestre do Sest/Senat, na quilômetro 5 da Rodovia Santarém-Cuiabá.

Até o dia 03 de dezembro estarão disponíveis no site do Detran, relação e fotos dos veículos que vão estar em leilão, em Santarém, com valores mínimos de lance. Do dia 06 ao dia 10, no horário de nove da manhã ao meio dia, as portas do Detran estarão abertas para visitação pública aos carros que serão leiloados, devidamente identificados por lote. “A intenção era fazermos três leilões por ano, mas a estrutura que temos não comporta esta condição”, falou.

Curral- Depois que são apreendidos, os veículos que ficam no curral, depois de noventa dias, por lei, podem ser leiloados. Ampuero adiantou que para o leilão do dia 20 de dezembro estarão expostos aproximadamente 120 veículos, entre carros e motos de Santarém, porém ao todo serão 400 veículos, “também estarão no leilão veículos de Altamira, Uruará e Itaituba, além de Santarém”, disse Ampuero. “Quando for fazer o lance, o interessado terá que estar munido de Carteira de Identidade, CPF e Comprovante de residência”, citou. É bom lembrar que o pagamento dos carros sorteados em leilão deve ser feito a vista, em dinheiro, no mínimo 10% do preço que será adquirido o veículo.

Por: Carlos Cruz