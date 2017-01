Uma fábrica diferente faz sucesso no Oeste do Pará

Tudo começou quando o empresário do setor madeireiro desistiu do empreendimento que possuía, exportação de madeiras e por conta das pressões ambientais passou a se dedicar a um setor que movimentava madeiras com baixo teor, madeira branca, marupá, como a fabricação de móveis. Fabricando móveis, Joni passou para a fabricação de caixões, feita para atender pessoas de baixa renda, com caixões fabricados a preços populares.

Dez anos trabalhando com urnas, em fábrica localizada no bairro do Maracanã, hoje Joni toma pé em municípios vizinhos, Monte Alegre, Juruti, Óbidos e também em outros estados, Manaus e Belém. “meu sonho agora é abrir uma funerária e partir para a instalação de um plano de assistência funerária, para atender pessoas de baixa renda”, diz o empreendedor. Se depender do empenho e da força de vontade, Joni vai sempre mais longe, pois vive para fazer tornar seus sonhos realidade., “principalmente se for para ajudar o povão, os de baixa renda, mais necessitados”, afirma Joni.

Por: Carlos Cruz