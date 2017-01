Denúncia: Descaso na saúde de Juruti

A precariedade dos serviços de saúde no município de Juruti, no Oeste paraense, volta a ser alvo de denúncia nos gabinetes do Legislativo. “Há existência de um grande número de casos de hanseníase e tuberculose nessa região”. Essa denúncia foi feita pelo vereador do (DEM), Carlos Alberto. E para não ir ao conhecimento da população, ele diz que são inexistentes ações no sentido de orientar a sociedade da prevenção e dos riscos. “No posto do Bom Pastor, onde os pacientes recebem os medicamentos, é perceptível a falta de cuidado tanto com o paciente quanto com os profissionais, que não recebem os equipamentos básicos para os atendimentos. Na sala apertada, onde as orientações são dadas, é comum os profissionais não estarem usando luvas, máscaras e o próprio local onde ficam os pacientes aguardando atendimento é junto com outras pessoas que procuram o posto”, denuncia o Vereador.

A insatisfação dos moradores vai adiante. Outro descaso do governo com a saúde pública de Juruti são os profissionais da área de odontologia, que segundo vereadores do DEM em visitas recentes aos Postos de Saúde da Família (PSF’S), foram informados que os trabalhos desses profissionais já chegaram a ser paralisados por falta de luvas descartáveis. Nessa visita dos vereadores apenas o consultório do PSF do Maracanã estava sem problema, no entanto, o médico estava de férias e não havia substituto.

Os vereadores detectaram que em Juruti só tem um cirurgião que atende 15 dias e 15 dias fica ausente, pelo fato da sua família residir em São Paulo. Outros profissionais médicos que atendem são clínicos gerais, sendo que cirurgias de pequeno porte se tornam um risco para qualquer paciente que chega ao hospital. No mês passado um paciente com apêndice teve que ser removido com recursos próprios para o município de Óbidos, para ser operado.

O membro do Legislativo de Juruti esclarece que “o sistema de saúde deixado ainda pelo ex-prefeito Isaías Batista, a saúde de Juruti recebe recursos exclusivos para contratação de profissionais médicos. Em 2008/09 a empresa ALCOA repassou para a Prefeitura R$ 1,1 (UM MILHÃO E CEM MIL REAIS) para pagamento de médicos, no entanto, Juruti não dispõe de médicos para atendimentos nas especialidades básicas como: pediatra, cardiologista, fisioterapeuta, oftalmologista, entre outros. O retrato que reflete a saúde de Juruti hoje é um contraste do rico Município pobre”.

E o relato prossegue nas denúncias apuradas pelos vereadores do DEM, Carlos Alberto, Eró Batista, Glauber Andrade e Izael Amaral. Os postos de saúde da zona urbana receberam ampliação feita pela Agenda Positiva da ALCOA, economizando para os cofres públicos e possibilitando investir em outras áreas da saúde. Ao contrário da crescente receita do Município, a saúde de Juruti vai na contra mão do desenvolvimento.

Um outro problema grave em Juruti trata-se de pessoas carentes que têm direito ao Tratamento Fora do Domicílio (TFD) e que não recebem o dinheiro. Quando procuram a Secretaria de Saúde para questionar, são rechaçados pelos responsáveis do repasse. “Eu poderia exigir, mas não adianta que não vou conseguir”, disse uma senhora da comunidade São Luiz, que foi encaminhada para Santarém com fratura exposta na perna, ficou 20 dias aguardando cirurgia e não conseguiu, bem como foi questionada sobre a validade do encaminhamento vindo da SEMSA de Juruti. A paciente foi informada de que Juruti deveria oferecer esse simples tratamento. A paciente retornou a Juruti e com ajuda de familiares conseguiu a cirurgia em Oriximiná.

“É uma pena que o governo municipal esteja jogando fora um dos melhores momentos da história de Juruti”, afirma o vereador Carlos Alberto. Para ele, os recursos que deveriam ser transformados em bem estar da sociedade, recebem outro destino. “Não vemos esse dinheiro que se recebe da extração de bauxita de Juruti ser transformado em melhoria de vida da sociedade, hoje alguém que necessita ter uma consulta com médico, precisa atravessar as madrugadas nas filas para tentar conseguir ficha. A demora nas consultas é uma prática em Juruti”, denuncia Carlos Alberto.

Fato comprovado com o caso da senhora Kátia Maria, do bairro Tiradentes, que contou aos vereadores que no meio do mês de outubro foi para o hospital com sangramento e após um medicamento foi marcada uma consulta para o final do mês de novembro, com a ginecologista, ou seja, mais de um mês depois.

Foi detectado, também, que os exames de Raio-X, na grande maioria são feitos ou pelo paciente em clínicas particulares ou encaminhados pelo hospital, sendo que o equipamento de Raio-X do Hospital encontra-se quebrado.

Tanto os postos como o Hospital estão desprovidos de remédios para atendimentos básicos, até medicamentos para atendimentos de controle falta em Juruti, a exemplo os medicamentos para controle de pressão arterial que os pacientes não estão recebendo. Em todos os postos visitados pelos vereadores Carlos Alberto, Eró Batista, Glauber e Izael Amaral os funcionários reclamaram das condições de trabalho e descaso com a saúde por parte do governo de Manoel Henrique Costa. Os vereadores devem averiguar, ainda, se é procedente a informação de algumas mulheres que fizeram no Hospital, com uma médica, cirurgia para não engravidar. E em menos de seis meses estavam grávidas.

Apoio da mineradora – A ALCOA reformou e ampliou também o posto do Distrito de Juruti Velho e construiu outro em Tabatinga. Dos três distritos existentes em Juruti o único que a Mineradora não investiu em construção de prédio para saúde, foi o do Distrito de Castanhal, ficando para a Prefeitura construir. Após sete anos de governo foi iniciada a obra no Castanhal e paralisada em seguida. O posto da região do Miri encontra-se em um caos total, o prédio apresenta uma precariedade em sua estrutura. Sem atendimento, os moradores da região encontravam-se desassistidos de saúde. Ainda no distrito de Tabatinga alguns materiais já haviam sido retirados do posto e levados para a cidade. Na sede do Município, no bairro do São Marcos, foi construído um prédio onde funcionaria um PSF do bairro. Abandonado pela atual administração municipal, já começaram depredar o imóvel.

Por: Alciane Ayres