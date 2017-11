Polícia prende perigosos assaltantes em Santarém

As polícias Civil e Militar prenderam na tarde desta quarta-feira, dia 23, dois indivíduos da mais alta periculosidade, envolvidos em uma série de assaltos nos quatro cantos da cidade. Ezequias Batista Nazareth e Isaac de Jesus Santos foram presos por uma força tarefa, constituída de policiais civis e militares. Com eles foram apreendidos armas, munições, roupas que usavam para os assaltos, além de certa quantia em dinheiro.

Eles foram presos na Avenida Sérgio Henn, próximo ao Parque da Cidade, logo após efetuarem uma série de assaltos, inclusive ao depósito da Schincariol, em Santarém. O delegado Nelson Silva, diretor da seccional de Polícia Civil, diante da imensa folha corrida da dupla do barulho, pede que as pessoas que foram vítimas desses bandidos compareçam à Delegacia de Polícia Civil para fazer reconhecimento dos bandidos, a exemplo de outros comerciantes que também estiveram no local e reconheceram, tanto os bandidos quanto alguns dos objetos roubados. O Delegado informou que os dois bandidos são suspeitos de terem assalto uma padaria no bairro do Santíssimo, a Farmácia Extrafarma e outros locais.

O elemento Ezequias Batista afirma que é inocente, que mora em Rondônia e está há pouco dias em Santarém, porém, a ficha policial afirma que o mesmo está praticando assaltos há vários anos na região. Após prestarem depoimentos, os dois elementos serão encaminhados para Penitenciária Agrícola de Cucurunã, onde aguardarão posição da Justiça.

RG 15/O Impacto e Carlos Cruz