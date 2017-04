Estudantes são atropeladas por ônibus em Santarém

Um ônibus da empresa Trans Alter do Chão atropelou no final da manhã desta segunda-feira (20), em Santarém, Oeste do Pará, duas estudantes, em frente à Escola São Francisco, localizada na Avenida Mendonça Furtado.

O acidente aconteceu no bairro Santa Clara. As alunas da escola São Francisco foram atropeladas quando atravessavam na faixa de pedestres. O motorista alegou que não deu tempo de frear o ônibus.

As duas estudantes foram levadas ao Pronto Socorro Municipal pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), onde receberam atendimento médico e passam bem.

Testemunhas informaram que na hora do acidente o motorista estava com um fone no ouvido falando com outra pessoa, pelo celular e não viu quando as estudantes estavam atravessando a faixa.

Fonte: RG 15/O Impacto e notapajos.com