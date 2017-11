Colégio Álvaro Adolfo comemora 52 anos de fundação

Um dos colégios mais tradicionais de Santarém, o Álvaro Adolfo da Silveira comemora 52 anos de fundação. Desde o último sábado, 26, os estudantes do Álvaro Adolfo da Silveira iniciaram a programação para comemorar os 52 anos de fundação do Colégio. Diversas personalidades que fazem parte do cenário político e cultural de Santarém e do Pará estudaram no Colégio Álvaro Adolfo.

De acordo com o vice-diretor do Colégio Estadual Álvaro Adolfo da Silveira, Gleidson Pereira, o aniversário será na próxima quinta-feira, 1, mas a programação iniciou no sábado de manhã com uma caminhada até o Parque da Cidade, onde ocorreu uma programação esportiva entre os estudantes.

Além da presença dos estudantes a programação de aniversário contou com a participação de diretores, professores e deve ter o encerramento na próxima quinta-feira. Ex alunos do “Estadual” como carinhosamente é conhecido pela população santarena, também participaram da caminhada. O Colégio Álvaro Adolfo, ao longo dos seus 52 anos, se destaca no cenário educacional de Santarém e do Pará.

O colégio foi erguido, por decisão do governador Aurélio do Carmo (1962-1964), no prédio onde funcionada o Grupo Escolar Borges Leal, que foi demolido.

O 1º diretor EEAAS foi o pastor evangélico Sóstenes Pereira de Barros.

O nome da escola é homenagem a Álvaro Adolfo da Silveira, político paraense falecido 6 anos antes (1959) da criação da escola, em pleno exercício do mandato de senador da República pelo Pará.

