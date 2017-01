Vereador denuncia nutricionista do HRBA

Inconformado com o problema que sofreu dentro do Hospital Regional do Baixo Amazonas do Pará (HRBA) durante os dias em que passou internado naquela unidade de saúde, o vereador Silvio Amorim (PRTB), em entrevista à nossa reportagem, denunciou a parte nutricional na recuperação oferecida aos pacientes dentro do logradouro público.

O Parlamentar garante que teve que comprar sua própria alimentação diretamente da cidade de São Paulo, por conta do HRBA não ter lhe oferecido gratuitamente na parte nutricional. Ele informou que na última semana denunciou os problemas enfrentados dentro do Hospital Regional de Santarém, onde infelizmente a administração negou as acusações realizadas por ele.

Silvio Amorim alega que não consumiu a comida hospitalar por não estar dentro dos padrões exigidos pelos médicos. “Eu fui pra tribuna da Câmara e falei da realidade da alimentação servida no Hospital Regional do Baixo Amazonas e não da equipe médica, que foi excelente, onde os médicos e demais profissionais me atenderam muito bem. A parte nutricional foi que me causou problemas, tanto é que a alimentação que eu deveria receber tinha que ser trazida de São Paulo ou de Belém, mas não mandaram buscar”, afirma o Vereador.

Silvio Amorim reforça que o setor nutricional do HRBA não está de acordo com o tratamento dado pelos médicos e coloca-se à disposição do diretor do Hospital Regional caso este queira confirmar tudo o que passou nos dias em que esteve sendo assistido pela clínica médica.

“Infelizmente é uma realidade e eu tive que providenciar e comprar essa alimentação de São Paulo, para eu me alimentar. Eu passei cinco dias dependendo do Hospital Regional que não mandou buscar, foi uma vergonha. Infelizmente é uma realidade”, diz o vereador.

Silvio Amorim afirma, ainda, que não foi apenas ele que passou ‘maus bocados’ com a alimentação oferecida pelo HRBA, mas já existem outras denúncias de pacientes, o que lhe motivaram a pedir para a Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Santarém averiguar de perto a situação.

“Isso não é um caso que só veio à tona porque o Vereador precisou de tratamento, mas outras pessoas passaram pela mesma situação. Por exemplo, existe uma pessoa que estava fazendo tratamento de hipertensão e estava se alimentando de comida salgada. Eu estava do lado desse paciente, provei a comida e verifiquei que estava salgada. Além disso, estão servindo café da manhã com açúcar para pessoas com problemas de diabetes, piorando ainda mais a saúde desses pacientes”, denuncia o Vereador.

MUDANÇA: Depois de ter sido vítima da qualidade duvidosa da alimentação do HRBA, o vereador Silvio Amorim afirma que tudo que ele passou e alguns pacientes passam dentro do Hospital Regional deve mudar de imediato. Ele reforça que sentiu na pele o problema, onde primeiramente passou cinco dias de tratamento. Em seguida, passou mais sete dias internado no HRBA.

“Eu tenho notas da alimentação que comprovam que eu comprei numa segunda-feira e sai de alta numa quarta-feira. A forma como fui tratado é muito triste e deplorável e a gente precisa mudar essa história. A equipe de nutrição tem que acompanhar melhor o tratamento dos pacientes, porque se fosse alguém da família dessa nutricionista, ela tinha providenciado no outro dia a alimentação. Então, eu fico triste com a forma como é tratada a população!”, exclamou Silvio Amorim, que foi mais além, “tive medo de morrer dentro do Hospital Regional, pois minha saúde estava debilitada e estavam me servindo uma comida imprópria ao meu tratamento!”, exclamou.

DIFICULDADE: Recentemente o vereador Silvio Amorim esteve internado no Hospital Regional e garante ter vivenciado uma situação difícil e acompanhou o mesmo caso sendo relatado por outros pacientes. “Eu fiquei dias sem comer, apenas a base de água. A determinação médica é que teria uma alimentação pobre em resíduos, mas não vinha o correto, por isso fiquei a base de água”, reclamou o legislador. “Minha alimentação adequada não foi providenciada, passei cinco dias sem comer”, reforçou.

Em qualquer paciente, se um médico altera a alimentação por causa do problema de saúde, é obrigação do hospital providenciar a refeição correta. “Fico pensando nos demais pacientes, que devem passar pela mesma situação e ficam calados”, criticou.

PROBLEMÁTICA: De acordo com Amorim, a situação que ele passou serviu para identificar a problemática. Apesar dele não ter medo de fazer a denúncia, colocou que muitas pessoas passam por isso e sentem receio de tomar alguma providência. “Vi pacientes com problemas intestinais e foi servido feijoada. Isso está errado, me serviram uma alimentação que eu não podia, por isso fiquei sem comer. Não sei o que a nutricionista estava fazendo”, criticou Silvio Amorim.

Chateado com o que viu e viveu, o Vereador afirma estar disposto a depor em CPI contra a Pró-Saúde, responsável em administrar o Hospital Regional de Santarém.

“Essa Organização de Saúde que está administrando precisa ter responsabilidade, a questão nutricional precisa ser revista. Presenciei pacientes hipertensos recebendo alimentação salgada, pois eu provei. É preciso mais atenção”, declarou. Silvio reforça que a população precisa reclamar, para que providências sejam tomadas.

Fonte: RG 15/O Impacto