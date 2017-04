Polícia alerta sobre golpe aplicado através do celular

A 16ª Seccional da Polícia Civil de Santarém abriu procedimentos para investigar uma série de telefonemas que cidadãos de Santarém no Oeste do Pará, estão recebendo diariamente com o prefixo 065, originário do Estado do Mato Grosso. De acordo com o diretor da Seccional, delegado Nelson Silva, a Polícia já está averiguando a situação, para que a população pare de receber esse tipo de telefonema.

Dezenas de moradores de Santarém afirmam que virou rotina receberem ligações de celulares com o DDD 065, originário do estado do Mato Grosso. Os usuários de Santarém desconfiam que as ligações se tratem de um golpe. Preocupados com o problema, eles pedem providências por parte dos órgãos de segurança do Pará.

Além de Santarém, moradores de outras cidades da região relatam que estão passando pelo mesmo problema. O fato fez vítimas criarem na Internet a campanha intitulada “Alerta de Fraude: Não atendam ligações 065 65″, que se massifica nas redes sociais. Dentre as orientações estão não atender, não retornar, procurar a operadora para checar se seu número está clonado ou mesmo avisar a Polícia.

Os números são idênticos, mudando apenas as terminações. Internautas de todo o Brasil contam que receberam ligações por celular de um número desconhecido com prefixo 065, estranhamente durante horário comercial. Quem atendeu, relata ouvir uma voz distorcida, que propõe um ”pacto” e pede dados do usuário.

Os números têm sempre DDD 065, que é do estado de Mato Grosso. Segundo os usuários, depois que a ligação é atendida, uma voz gravada e distorcida propõe um “pacto”, mas o objetivo é mais do que apenas assustar: pode ser uma fraude para roubar créditos do celular. Outras pessoas afirmam que a gravação solicita dados pessoais ou pratica tentativa de estelionato ou ameaça de morte.

Milhares de pessoas no país recebem telefonemas anônimos todos os dias de golpistas tentando extorquir dinheiro ou pedindo dados de documentos pessoais e senhas de cartão de crédito.

Entre os modelos mais usados está o do seqüestro de um filho, filha ou parente do usuário de celular com o pedido de depósito em dinheiro pelo resgate. As ligações são originárias de vários estados brasileiros e, na maioria delas, feita através de aparelhos celulares. O Delegado Nelson Silva alerta sobre o golpe e orienta para que nesses casos as pessoas mantenham a calma busquem informações junto a outros familiares e, em nenhuma hipótese facilitem para o interlocutor seu nome, endereço, nomes de parentes e muito menos dados bancários.

