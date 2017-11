Praça tradicional de Santarém passa por crise de identidade

Um dos locais públicos mais tradicionais de Santarém, a Praça Elias Ribeiro Pinto ou Praça dos Três Poderes, localizada no cruzamento das avenidas Mendonça Furtado e Rui Barbosa, no bairro da Prainha, passa por crise de identidade. A questão começou após pessoas de várias idades e de diversos segmentos da sociedade passarem a chamar o espaço público, de ‘Praça dos Três Patetas’, como se fosse uma homenagem aos famosos personagens de Walt Disney.

A confusão da denominação do local motivou profissionais da área de comunicação a citar o nome ‘Praça dos Três Patetas’, em vários comerciais de televisão. Em placas afixadas na porta de entrada de diversos ônibus de Santarém, também é possível ver no itinerário a denominação do local, de ‘Praça dos Três Patetas’.

A Praça foi erguida na década de19 70, com o nome de 31 de março para exaltar o feito dos militares que derrubaram não só um presidente de esquerda, mas também a legalidade, no período da ditadura militar no Brasil. Lá existiam três estátuas de soldados que representavam as forças armadas: Marinha, Aeronáutica e Exército. A população batizou de ‘Praça dos Três Patetas’, nome que perdura até hoje como sendo a nomenclatura mais usual.

Hoje, quem digitar ‘Praça dos Três Patetas’ no Google Maps vai constatar na tela do computador uma imagem aérea de Santarém. Apesar de parecer uma homenagem ao desenho animado, na verdade se tornou um símbolo de rebeldia.

Segundo historiadores e moradores antigos, o local começou a ser chamado de ‘Praça dos Três Patetas’ no final dos anos 60 quando Santarém juntamente com outros municípios, que poderiam abrigar movimentos guerrilheiros, foi transformada pela ditadura militar em área de segurança nacional.

Na época, o Prefeito da cidade foi deposto do cargo e em seu lugar assumiu o interventor militar Elmano Moura Melo. Ele quis marcar o inicio de sua gestão com a instalação de um monumento na cidade.

Elmano encomendou a um artista plástico de Santarém uma estátua que representasse as três Forças Armadas: Exército, Marinha e Aeronáutica. Após a instalação do monumento no local, revoltada com a situação, a população de Santarém começou a associar o logradouro público aos personagens do show de pastelão, que na época animava a sessão da tarde, na televisão.

Desde a época, a denominação disseminou na cidade, até ser considerada semioficial. Para evitar prejuízos às Forças Armadas, as estátuas foram recolhidas.

