FIT fecha parceria acadêmica com Unama e anuncia nova marca

Visando a novos horizontes e aprimoramento da qualidade dos serviços prestados, a FIT – Faculdades Integradas do Tapajós anuncia a parceria acadêmica com a Universidade da Amazônia – Unama, que também integra o Grupo Ser Educacional. Como resultado, a instituição passará a ser chamada FIT/Unama, consolidando uma oportunidade maior de compartilhamento de experiências entre estudantes e professores das duas instituições, além de fomentar inúmeros programas de pesquisa e extensão em diversas áreas.

Considerada pela Revista Vox Green como a instituição de ensino superior mais lembrada e a que oferece a melhor estrutura de ensino em Santarém, a FIT/Unama vem contribuindo para a formação de inúmeros profissionais em 14 cursos: Administração, Gestão Empresarial, Processos Gerenciais, Direito, Serviço Social, Ciências Contábeis, Jornalismo, Publicidade & Propaganda, Redes de Computadores, Tecnologia da Informação, Ciências Biológicas, Enfermagem, Medicina Veterinária e Biomedicina.

De acordo com o fundador e presidente do Conselho de Administração do Grupo Ser Educacional, Janguiê Diniz, a parceria entre a primeira instituição particular de ensino superior de Santarém com uma das mais conceituadas universidades da região Norte ressalta o compromisso com a educação e desenvolvimento da Amazônia. “FIT e Unama consolidaram uma identidade regional que lhes permite participar da globalização do conhecimento, possibilitador do desenvolvimento econômico e do engrandecimento do ser humano. Estabelecer uma parceria como esta beneficia os alunos com ensino de alto nível e oportunidades adicionais de qualificação profissional”.

O Grupo – Possuindo projeto e planejamento de expansão, por meio de crescimento orgânico e de aquisições em âmbito nacional, o Ser Educacional é um dos maiores grupos de educação do Brasil e está presente em 24 cidades e 12 estados do Brasil. Com 37 unidades de ensino, atende a aproximadamente 150 mil alunos, sendo dois mil em Santarém, no Pará.

