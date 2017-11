Presidente do Incra exonera indicados por Priante na Superintendência de Santarém

Em Santarém, Oeste do Pará, o ano de 2015 será lembrado pelo grande escândalo envolvendo servidores do INCRA. Após a prisão de um servidor e do ex-superintendente, na “Operação Madeira Limpa”, a presidente do Órgão Federal, Maria Lúcia de Oliveira Falcón, nomeou o Engenheiro Agrônomo Claudinei Chalito da Silva, servidor efetivo do Instituto, que já atuou em diversas funções, para a Superintendência do órgão em Santarém.

Com a dura missão de realizar um choque de gestão, e assim reverter a atual situação do INCRA na região, Chalito chegou em Santarém disposto a trabalhar, tendo como principal diretriz, a valorização dos servidores efetivos

Passados alguns dias de sua chegada em Santarém, o novo Superintende do INCRA de Santarém anuncia com exclusividade, a exoneração de todos os indicados pelo deputado federal José Priante, através de Portaria assinada pela Presidente do Incra. Os cargos comissionados antes ocupados pelos aliados de Priante foram substituídos por servidores efetivos.

Foram exonerados: Adalberto Cavalcante Anequino, João Charles Vidal, Carlos Carneiro de Carvalho, Roberto Ronaldo Braga Dutra, Antonio Pereira de Oliveira.

As mudanças na Superintendência Regional do INCRA foram estabelecidas através da Portaria nº 526, datada de 5 de outubro de 2015 e publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (06).

Os novos ocupantes dos cargos comissionados são os servidores: Elita Beltrão de Freitas, servidora efetiva do cargo de analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário, que passará a exercer a função de Substituta do Superintendente Regional; Raquel Araújo Amaral, servidora efetiva do cargo de analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário, passará a comandar a Divisão de Ordenamento da Estrutura Fundiária; Arquimedes de Cerqueira Júnior, servidor efetiva do cargo de engenheiro agrônomo, passará a comandar a Divisão de Desenvolvimento; Edson Monteiro Durães, também engenheiro agrônomo, comandará a Divisão de Obtenção de Terras; e Girlanne do Nascimento Cardoso, analista administrativa, será responsável pela Divisão de Administração.

Fonte: RG 15/O Impacto