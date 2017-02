Hélio Leite sugere ao ministro das Cidades construção de casas flutuantes para ribeirinhos

Diante do desafio de buscar solução que garanta habitação adequada às vítimas das cheias na região amazônica, o deputado Hélio Leite (DEM-PA) solicitou ao ministro das Cidades, Bruno Araújo, que incorpore ao Programa Minha Casa, Minha Vida, a construção de casas flutuantes para atender moradores de várzea.

Ao falar sobre a proposta no plenário da Câmara, Hélio lembrou que o inverno amazônico é longo e rigoroso. “Nesse período, aqueles que moram às margens dos rios sofrem muito, já que suas casas são constantemente alagadas, eles perdem seus utensílios, seus roçados, perdem aquilo pelo qual trabalham para sustentar suas famílias”, afirmou o deputado.

Na proposta enviada ao governo federal, o parlamentar menciona custo, mobilidade e sustentabilidade como fatores decisivos para que o Executivo adote o modelo de casas flutuantes como solução definitiva nas áreas de maior risco.

A dinâmica de cheia e baixa dos rios amazônicos muda a rotina das famílias e da escola em que os alunos são obrigados a deixar suas casas e buscar abrigos em lugares, às vezes, distantes, prejudicando o ano letivo.

De acordo com o Hélio Leite, os ribeirinhos não podem passar pelas mesmas dificuldades todos os anos. “Não podemos ficar de braços cruzados vendo o tamanho do prejuízo desses brasileiros, que dão duro o ano inteiro para realizar o sonho de comprar seus utensílios domésticos, e, de uma hora para outra, vê tudo ir água abaixo, literalmente”, afirmou.

Na várzea, as escolas são de madeira, construídas nos pontos mais altos quando estes existem, em algumas comunidades simplesmente não há terra firme para as construções. O deputado relata que nesses espaços é comum a perda de equipamentos ou material didático durante as enchentes. “No momento a prioridade é a construção das casas flutuantes, mas, na sequência precisamos pensar também em uma solução para as escolas, coerente com a realidade das comunidades ribeirinhas da Amazônia”, finalizou.

Fonte: RG 15/O Impacto