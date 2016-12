Vale inaugura maior mina de ferro do mundo

A Vale inaugura hoje o maior projeto de mineração do mundo, localizado em Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará, depois de 15 anos do seu início. A cerimônia estava prevista para quinta-feira (15), mas foi adiada a pedido do presidente Michel Temer, que decidiu anunciar um pacote de medidas econômicas no dia, acompanhado do Ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho.

A vinda ao Pará é parte do esforço de Temer de promover uma agenda positiva em meio a uma crise política que ameaça seu governo após a citação de aliados e do próprio presidente nas delações de executivos da Odebrecht. No complexo S11D, como é chamado o projeto, Temer encontrará um cenário com números grandiosos: do investimento de US$ 14,3 bilhões ao potencial de exploração de 90 milhões de toneladas de minério de ferro ao ano.

EMPREGOS

Em meio a valores tão expressivos, chama a atenção a projeção de geração de empregos diretos: 2.700, quando mina e usina estiverem em operação regular. Para ter uma comparação, na Serra Norte de Carajás, onde a empresa já explora o minério, são cerca de 7.000 trabalhadores, segundo Josimar Pires, diretor da Vale. Em seu pico, o projeto de S11D já chegou a empregar cerca de 15 mil pessoas.

TECNOLOGIA

O número pequeno de empregados projetado é uma das razões para o custo de produção no S11D ser 41% menor do que a média de outros projetos da empresa. A necessidade menor de mão de obra deve-se à tecnologia aplicada na exploração: em vez de caminhões, comuns na mineração convencional, o S11D usa uma estrutura de escavadeiras e britadores interligados por 68Km de correias transportadoras, que permite diminuir em 70% o consumo de diesel.

Fonte: Diário do Pará