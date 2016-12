Inaugurada a Unidade de Polícia Integrada de Juruti

Aconteceu na manhã desta terça-feira, 20, a inauguração da Unidade Integrada de Polícia do município de Juruti, localizada na esquina das ruas Governador Fernando Guilhon com Marco Belicha, bairro Bom Pastor. O ato contou com a presença do prefeito Marco Aurélio Dolzane do Couto e autoridades da área de segurança pública do governo do Estado, como: general Jeannot Jansen, secretário de Estado de Segurança Pública, Rilmar Firmino, delegado geral da Polícia Civil do Estado do Pará, delegado João Bosco, diretor de Polícia do Interior, Delegado Gilberto Aguiar, superintendente da 12ª Região Integrada de Segurança Pública, coronel Tomaso, comandante do CPR 1, Aspirante PM Calderaro, 28ª CIPM de Juruti, delegado de Polícia Civil de Juruti, Jair de Assunção, entre outras autoridades civis.

Durante seu discurso, o prefeito Marco Aurélio destacou a parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal para a realização de várias obras e serviços no município. Disse que travou uma luta particular para que Juruti ganhasse essa UIPP que ora foi inaugurada. Ele agradeceu ainda

O esforço do deputado Júnior Ferrari e do chefe da Casa Civil José Megale pela obra.

Por sua vez, o general Jeannot, destacou a determinação do governador do Estado em dotar os municípios dessas unidades integradas que vão atender aos interesses da sociedade, com vários serviços da esfera pública em um único local. Segundo ele, esse projeto é uma forma de colocar os órgãos de segurança cada vez mais perto da população que é quem paga todas as contas do Estado com seus impostos.

Jannot, elogiou a determinação do prefeito Marco Aurélio de encerrar sua administração entregando uma obra de suma importância para a sociedade jurutiense como é essa UIPP. “Este é um novo modelo de gestão de segurança pública adotado pelo atual governo com a finalidade de reduzir os índices de criminalidade no Estado”, explicou o general.

A Unidade de Polícia Integrada de Juruti vai comportar representações das polícias Militar e Civil e tem toda uma estrutura para atender dignamente as pessoas que procurarem essa repartição pública.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMJ