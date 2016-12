Assaltantes tocam terror na loja Gazin

Parece que está virando rotina. Mais um audacioso assalto aconteceu nas Lojas Gazin em Santarém. Era por volta de 17h30, desta quarta-feira(21), quando dois bandidos em uma motocicleta entraram na loja Gazin localizada na Avenida Mendonça Furtado, em frente ao Supermercado CR, renderam os funcionários e roubaram o dinheiro do caixa e pertences de clientes que estavam na loja.

Funcionários e clientes da loja vivenciaram momentos de pânico e terror, durante um assalto. Homens da Polícia Militar foram acionados. Minutos depois uma guarnição chegou ao local. A Polícia está à procura dos assaltantes.

LOJA GAZIN SEMPRE É ALVO DE LADRÕES: Em outras ocasiões, as lojas Gazin já foram alvos de várias ocorrências. No inicio do mês de novembro, os assaltantes levaram dinheiro do caixa e mais de 40 celulares. Já na madrugada do dia 16 de março de 2014, assaltantes arrombaram a Loja Gazin da Avenida Mendonça Furtado e furtaram vários notebooks e celulares. A Polícia Militar foi acionada para o local e ainda recuperou alguns aparelhos que estavam em um terreno baldio às proximidades da Loja. No dia 08 de junho de 2015, uma cena cinematográfica foi vista por clientes e funcionários da Loja Gazin, localizada na Travessa Professor Carvalho, nos arredores do Complexo do Mercadão 2000, na orla de Santarém. Por volta de 12h30, segundo testemunhas, dois homens chegaram em uma motocicleta na frente da loja, adentraram no estabelecimento comercial e anunciaram o assalto com arma de fogo em punho. Eles roubaram mais de R$ 17 mil e 40 aparelhos celulares. Durante o assalto, houve pânico e correria dentro da loja. A Polícia Militar foi acionada e fez um cerco no local, porém, não conseguiu prender os bandidos. Na época funcionários contaram que temeram perder a vida.

No primeiro semestre de 2016, outros assaltos foram registrados nas Lojas Gazin, em Santarém. A Polícia Civil informou que está fazendo diligências, com intuito de colocar os assaltantes atrás das grades.

Fonte: RG 15/O Impacto