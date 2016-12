Empresário de Novo Progresso morre em grave acidente na BR-163

A colisão entre uma carreta e um veículo Honda Civic cor azul com placas QBD 8176 de Novo Progresso – PA deixou um homem morto e outro ferido por volta das 13h30min de terça-feira (20), na BR 163 km 325, em Rio Brilhante.

De acordo com as primeiras informações, as vítimas estavam no Civic, que era conduzido por Jovinal Lunardi, de 40 anos. Eles foram socorridos por equipes da CCR/MS vias e transportados ate o hospital de Rio Brilhante, onde Jovinal acabou morrendo ao dar entrada no Pronto Socorro. O outro ocupante foi transferido em estado grave para um hospital de Dourados. Segundo o motorista da carreta, chovia no momento do acidente e o condutor do carro de passeio rodou na pista e bateu de frente na carreta. O motorista da carreta, com placas de Belo Horizonte – MG, que estava carregada com um trator, não sofreu ferimentos. Uma equipe da perícia técnica de Dourados esteve no local do acidente realizando levantamentos. Segundo informações de familiares, Jovinal que dirigia o carro e a outra vítima seguiam para Coronel Sapucaia-MS.

A vítima fatal do acidente foi identificada. Trata-se do empresário Jovinal Lunardi, de 40 anos, morador em Novo Progresso, no Pará. O corpo de Jovinal será encaminhado para o IML de Dourados e depois transladado para Coronel Sapucaia onde residem familiares.

Fonte: RG 15/O Impacto, com informações e fotos de Junior Ribeiro e Adécio Piran.