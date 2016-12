Engenharia Civil na Região é tema de palestra na FIT/UNAMA

Engenheiro Roberto Branco ministrará palestra em alusão ao Dia do Engenheiro Civil, comemorado em 11 de dezembro.

Nesta quinta-feira (22), o curso de Engenharia Civil das Faculdades Integradas do Tapajós realizará uma palestra voltada para as perspectivas do setor na região Oeste do Pará. A atividade será ministrada pelo engenheiro civil Roberto Branco, que é mestre em Planejamento Urbano pela UFRJ e atualmente presidente da Associação Comercial e empresarial de Santarém (ACES).

O evento tem como tema as inovações da Engenharia Civil e as perspectivas futuras da profissão na Região e no Brasil. Essa palestra visa auxiliar os acadêmicos sobre o mercado de trabalho que vem ganhando espaço em Santarém e já é destaque no país.

Segundo Adeilson Miranda, coordenador dos cursos de Engenharia na instituição, esta atividade é uma forma de levar conhecimento para os acadêmicos sobre a futura área profissional “Esse evento é uma forma de homenagear nossos estudantes e incentivar a seguirem carreira no mercado de trabalho, já que eles fazem parte da primeira turma que a faculdade formará”, explica.

A palestra é gratuita e acontece na própria faculdade, localizada na Rua Rosa Vermelha, número 335, em Santarém.

Fonte: RG 15/O Impacto e Lana Mota