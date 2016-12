FIT/UNAMA oferece mais de 4 mil vagas para o CAPACITA 2017

Serão 96 cursos de capacitação nas áreas de humanas, exatas, saúde e tecnologia

O Projeto Capacita é realizado no período de férias e disponibiliza vagas de cursos gratuitos nas áreas da saúde, exatas, humanas e tecnológicas para a comunidade santarena

Durante o período de férias, as Faculdades Integradas do Tapajós (FIT/UNAMA), realiza todos os anos o Projeto CAPACITA, que são cursos abertos para acadêmicos e a comunidade em geral. Aproveitando a disponibilidade daqueles que, mesmo no período de recesso, gostam de aperfeiçoar seus conhecimentos; a Unidade do Grupo Ser Educacional no município de Santarém ofertará, em janeiro de 2017, mais de 4 mil vagas em 96 cursos de capacitação.

O projeto é realizado desde 2014 pela instituição e nesta edição contará com cursos como: Primeiros Socorros em acidentes domésticos; Entomologia Médica na Amazônia Brasileira; Libras; Contabilidade para o agronegócio; Ferramentas de qualidade em Prestação de Serviço; Crédito comercial para Empresas e Sócios; Estatística aplicada ao Excel; Planilhamento Financeiro; Matemática Financeira; Escrituração Contábil nas empresas – aspecto prático; Benefícios por incapacidade laboral no regime geral de Previdência Social; Função Jurisdicional e os Sujeitos do Processo Segundo o Novo CPC; Ação Penal, Responsabilidade Civil, Art. 927 à Art. 943 Código Civil e Temas Específicos; Economia do Setor Público; As características psicológicas, emocionais e sociais que o mercado de trabalho procura no profissional e como desenvolvê-las; Lei Sobre o Direito de resposta; Como elaborar um currículo atrativo; Técnicas de oratória.

“O CAPACITA é uma oportunidade para a população em geral obter novos conhecimentos acerca de diversos temas que poderão contribuir na formação das pessoas e ajudá-las a ingressar ou permanecer no mercado de trabalho”, comenta Deliana Santos, diretora da FIT/UNAMA. A gestora também destaca que o projeto faz parte da responsabilidade social da Faculdade na região Oeste do Pará.

Os cursos iniciam a partir do dia 7 de janeiro e se estendem até o dia 30. Podem participar universitários, estudantes do ensino médio e a comunidade em geral. O valor da inscrição é de um alimento não perecível que podem ser entregues na sala das coordenações que fica no Bloco A. Mais informações no endereço: Rua Rosa Vermelha – 335, Aeroporto Velho.

SOBRE A FIT/UNAMA

Atualmente a instituição oferta 22 opções de cursos nas áreas de saúde, exatas, comunicação e tecnologia. Entre eles estão: Administração, Biomedicina, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Farmácia, Fisioterapia, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Ambiental, Jornalismo, Logísticas, Publicidade & Propaganda, Processos Gerenciais, Medicina Veterinária, Radiologia, Redes de Computadores, Serviço Social e Tecnologia da Informação (TI).

Fonte: RG 15/O Impacto e Lana Mota/FIT