Juruti inaugura Centro de Referência Especializado em Assistência Social

Esta é a 49ª obra voluntária entregue pela Alcoa ao município como parte da Agenda Positiva

A Prefeitura Municipal de Juruti, juntamente com a Alcoa, inaugurou hoje, 21, a sede do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS). Com uma área de 300 metros quadrados, o Centro é dotado de infraestrutura salas, copa, banheiros, recepção e área de serviço, e integra a Agenda Positiva da Alcoa, conjunto de iniciativas voluntárias da companhia que possui empreendimento de mineração de bauxita em Juruti. O objetivo é oferecer um melhor atendimento à população jurutiense, estendendo as ações a um maior número de pessoas da comunidade na atenção e proteção dos direitos da infância e juventude.

De acordo com o prefeito de Juruti, Marco Aurélio Dolzane do Couto, a parceria com a Alcoa tem proporcionado avanços ao município. “Esta obra é importantíssima para o social. Quando andamos nas comunidades, não percebemos o quanto algumas famílias podem estar desestruturadas seja social, psicológica ou emocionalmente. No Centro, essas famílias receberão toda a assistência, tratamento e acolhimento em questões sensíveis, como abuso, alcoolismo e drogas. Esse espaço é mais um compromisso da Agenda Positiva. Ao longo da nossa gestão, avaliamos que a parceria com a Alcoa foi bem sincronizada. É uma empresa importante para Juruti, o Pará e o Brasil. Nós agradecemos os avanços conquistados para o município por meio dessa parceria”, ressalta o prefeito.

“A Agenda Positiva reflete a proposta da Alcoa de desenvolver operações integradas ao município, implementando, voluntariamente, um conjunto de iniciativas de benefício direto à população. A ideia é criar um ambiente positivo para toda a comunidade de Juruti, onde a Alcoa e as famílias dos funcionários também convivem como cidadãos”, destaca Affonso Bizon, diretor da Alcoa Juruti. “Todas as obras são importantes para o município. Mas, esta obra, em especial, representa a atenção, o cuidado e a responsabilidade compartilhada de todos nós, como cidadãos, sobre nossas crianças e jovens em Juruti. É uma felicidade muito grande saber que este imóvel será destinado a esta finalidade”, completa o diretor da Alcoa.

A Agenda Positiva contempla 54 obras nas áreas de saúde; educação; assistência social; segurança e Justiça; cultura, lazer, desporto e turismo; infraestrutura urbana e rural; meio ambiente; e ações emergenciais. Até o momento, foram destinados mais de R$ 69 milhões na implementação de tais iniciativas. Das 54 obras acordadas, 49 já foram entregues e as demais ações estão caminhando para a conclusão.

O CREAS é uma unidade pública estatal responsável pela oferta de orientação e apoio especializados a famílias com seus direitos violados. Tem como missão o resgate dessas famílias, o fortalecimento da autoestima dos indivíduos usuários e seus familiares e reinserção deles na sociedade. O centro também oferece proteção social aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. Eles recebem acompanhamento de equipe técnica do CREAS, a fim de construir e reconstruir seus projetos de vida e, assim, não retornarem à prática do ato infracional.

Outro benefício oferecido pelo CREAS é a Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduos (PAEFI), serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos. A equipe do CREAS acompanha as famílias, buscando auxiliá-las no rompimento do ciclo de violação dos direitos em seu interior, prevenindo reincidências, fortalecendo seu papel de proteção e restabelecendo a autonomia de seus membros.

Fonte: RG 15/O Impacto e Fabiana Gomes