Marido mata esposa na frente do filho

Francisca Gleice Kelly de Oliveira, de 28 anos, foi morta com várias facadas, desferidas pelo próprio companheiro. O crime aconteceu no final da tarde de ontem, por volta das 17h30, na primeira rua do bairro Jaderlândia, periferia da cidade de Castanhal, Nordeste paraense. O crime brutal ainda foi praticado na frente do filho do casal, que tem 12 anos de idade.

O sargento Cesar e o cabo Barroso, da Polícia Militar, estiveram no local colhendo informações sobre o fato. “Os vizinhos nos disseram que eles (vítima e assassino) começaram a brigar dentro da casa onde residiam. Ela (vítima) correu, mas foi alcançada na calçada e morta com várias facadas, desferidas pelo próprio companheiro dela”, disse o sargento PM Cesar. Ainda de acordo com o policial militar, o assassino fugiu em um carro pela rodovia BR-316 e capotou com o veículo às proximidades de uma fábrica de isopor. “Ele foi preso e encaminhado à UPA 24 Horas e depois conduzido à delegacia do centro”, afirmou o sargento PM Cesar.

O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). Muitos curiosos estiveram no local acompanhando o trabalho de remoção e de levantamento de local de crime. A área precisou ser isolada. Vizinhos da vítima e do acusado disseram que o casal levava uma vida conturbada, com brigas. O garoto, de 12 anos, que presenciou o assassinato da mãe dele, recebeu apoio do Conselho Tutelar.

Após ser atendido na UPA 24 Horas, o acusado José Ferreira Filho, de 37 anos, foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil do centro de Castanhal, onde o delegado Vinícius Florêncio o autuou em flagrante pelo crime de feminicídio. O preso será transferido para o Centro de Recuperação de Castanhal (CRCAST), onde permanecerá custodiado até o dia de seu julgamento. José Ferreira Filho e Francisca Gleice Kelly de Oliveira são do estado do Ceará e há 7 meses residiam em Castanhal, no estado do Pará.

Fonte: Tiago Silva/Diário do Pará