Coluna Impacto

JUSTA HOMENAGEM

A Receita Federal do Brasil em Santarém homenageou na tarde de segunda-feira (19/12) o servidor Sidney Mendonça Raposo, pelos relevantes serviços prestados à Instituição. Para a entrega da comenda, esteve presente o Superintendente da 2° Região Fiscal, Moacyr Mondardo Júnior; e a Delegada da RF, Lourdes Tavares, que fez questão de ressaltar, no seu pronunciamento, as razões da homenagem prestada ao servidor. O Superintendente disse que ao longo dos últimos 20 anos, Sidney Mendonça Raposo sempre foi muito leal, prestativo e eficiente no desempenho de suas funções e por isso mesmo a justa homenagem a ele concedida. A Delegada Lourdes, por seu turno, também enalteceu e elogiou o trabalho de Sidney Raposo, afirmando na cerimônia que a escolha de Sidney para receber a Homenagem pelo desempenho funcional é questão de justiça, pois não há servidor mais eficiente e prestativo que o homenageado.

PRESIDÊNCIA DA CÂMARA

O vereador Valdir Mathias Jr. (foto), que vai para seu quarto mandato consecutivo, em contato com a coluna, informou que deverá sair candidato à presidência do Poder Legislativo santareno. Valdir Mathias Jr. que é economista, disse que está preparado para comandar a Mesa Diretora da Câmara nesse momento de crise econômica por qual passa o País.

FIT/CAPACITA 2017

Durante o período de férias, as Faculdades Integradas do Tapajós (FIT/UNAMA), realiza todos os anos o Projeto CAPACITA, que são cursos abertos para acadêmicos e a comunidade em geral. Aproveitando a disponibilidade daqueles que, mesmo no período de recesso, gostam de aperfeiçoar seus conhecimentos; a Unidade do Grupo Ser Educacional no município de Santarém ofertará, em janeiro de 2017, mais de 4 mil vagas em 96 cursos de capacitação. O projeto é realizado desde 2014 pela instituição e nesta edição contará com diversos cursos, que iniciam a partir do dia 7 de janeiro e se estendem até o dia 30. Podem participar universitários, estudantes do ensino médio e a comunidade em geral. O valor da inscrição é de um alimento não perecível que podem ser entregues na sala das coordenações que fica no Bloco A.

GRANDE CONQUISTA

Fundada na noite de terça-feira (20), em assembleia na Escola Madre Imaculada, com a presença de várias autoridades, representando vários segmentos das instituições públicas de Santarém como OAB, ADVIBAM, UFOPA entre outras, a ASTILS – Associação de Tradutores/ Intérpretes de Língua de Sinais do Oeste do Pará, reúne profissionais que atuam como intérprete/tradutores de língua de sinais, Libras. Uma grande conquista da comunidade surda! Entramos para a história de Santarém!

CHAPADINHA

Deputado federal Chapadinha (PSD) conseguiu, através de emenda parlamentar junto ao Ministério do Turismo, novos equipamentos para a Casa da Cultura Historiador João Santos. O repasse já foi empenhado no valor de R$ 195 mil, por parte da União, e R$ 15.600,00 de contrapartida do Município. A documentação para os demais procedimentos encontra-se na Caixa Econômica Federal/GIGOV/Santarém. Nos próximos meses, a Casa da Cultura recebe os equipamentos: nove centrais de ar, iluminação, móveis e som.

ANIVERSÁRIO

O eficiente funcionário do Inmetro em Santarém, Paulo Miranda (foto), trocou de idade ontem, quinta-feira, dia 22 e festejou a data ao lado de seus familiares e amigos mais chegados. Parabéns, meu irmão, por este dia. Muita paz, saúde e felicidade para você.

Retoques

A coluna parabeniza o investigador da Polícia Civil de Santarém, Paulo Genaro Moreira (foto), que festejou idade nova na quinta-feira (22) e comemorou junto da família e mais chegados. Parabéns, meu compadre, pela data! * Durante o recesso da Câmara Municipal de Santarém, uma comissão ficará de plantão, constituída pelos vereadores Sílvio Neto (PTB), Reginaldo Campos (PSC), Henderson Pinto (DEM), Ronan Liberal Júnior (PMDB) e Júnior Tapajós (PR), ficando a presidência da comissão com o vereador Sílvio Neto. * Para encerrar as atividades de 2016, o Instituto Maestro Wilson Fonseca (IMWF) em Santarém, apresenta nesta sexta-feira (23), o espetáculo de fim de ano “O Grande Sonho de Natal”. O evento começa a partir das 20h, no Centro Recreativo. A entrada será um brinquedo que deve ser doado no dia seguinte para crianças carentes. * Louvável a atitude do Hospital regional de Santarém, que ha cerca de um ano, por meio da equipe de Terapeutas Ocupacionais , utiliza uma terapia diferente e inovadora que ajuda na recuperação de crianças que estão hospitalizadas. É a chamada “Gameterapia”. O projeto utiliza um videogame e um sensor de movimentos, o que gera vários benefícios. Um deles faz com que as crianças esqueçam que estão internadas, deixando os problemas de lado. * A coluna deseja a todo seus leitores um Feliz Natal!