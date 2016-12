Homem mata seis pessoas em casa de prostituição após não ser atendido

O crime ocorreu na noite de quarta-feira (21/12) em Jaboticabal, no interior de São Paulo

Seis pessoas foram mortas a tiros na noite de quarta-feira (21/12) numa casa de prostituição em Jaboticabal, no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu após William Roberto Ferreira Costa, 27 anos, não conseguir um programa com uma garota em uma casa de prostituição.

A polícia afirma que William ficou transtornado por não ser atendido. Por volta das 22h30, ele buscou um revólver no carro, voltou à boate e atirou nas pessoas. Dentre os mortos está a dona da boate, Leonilda Lucindo, 71 anos, um segurança do local, três garotas de programa e o cliente que estava com a mulher que ele queria. Todos morreram na hora.

O atirador fugiu a pé em meio ao canavial que cerca a boate e deixou o carro em que estava em frente ao estabelecimento, o que, segundo a polícia, contribuiu para a identificação dele. Ele ainda não foi preso. Todas as vítimas foram identificadas e enviadas para o Instituto Médico Legal (IML) em Jaboticabal.

Fonte: Correia Braziliense