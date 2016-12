PREFEITO, VICE E VEREADORES FORAM DIPLOMADOS EM CURUÁ

Após os postulantes a cargo público: Executivo e Legislativo terem cumprido na íntegra todas as etapas e exigências da legislação eleitoral, inclusive de serem eleitos pela vontade soberana e popular, culminou com o referendo da diplomação.

Assim sendo, doravante, o prefeito Zé da Marta, seu vice Xuxa Bezerra, juntamente com nove vereadores, estão devidamente autorizados pela Justiça Eleitoral para serem empossados no dia primeiro de janeiro de 2017.

A cerimônia realizou-se no dia 16 de dezembro de 2016, presidida pelo juiz de direito da Comarca de Alenquer, Dr. Sidney Pomar Falcão. A exemplo dos anos anteriores, a festa foi com ingredientes de muitas emoções, aplausos e ratificação de promessa das plataformas de trabalho.

Mais do que nunca, os eleitores esperam os entes, uma vez com seus sonhos realizados de chegar ao poder, possam efetivamente honrar suas promessas de campanha que é trabalhar em prol da coletividade e resgatar a moralidade e a ética do município de Curuá.