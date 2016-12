Profissionais são homenageados pelos avanços na educação pública municipal

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), promoveu nesta quarta-feira (21/12), na Escola de Artes Professor Emir Bemerguy, a cerimônia de entrega de certificação para professores Nota 10, pedagogos participantes da III Mostra Pedagógica “Fiz e deu certo” e reconhecimento das Escolas no resultado do IDEB 2015, por meio do Gestão Nota 10, Circuito Campeão e Correção de Fluxo Escolar. O objetivo principal é reconhecer o trabalho, esforço e dedicação dos profissionais que contribuem para a melhoria da educação básica.

Oitenta e seis escolas da rede municipal de ensino foram agraciadas. O destaque foi para a Escola Municipal Ercila Nobre dos Santos, no bairro da Conquista (grande área do Santarenzinho) que alcançou o 1º lugar com índice 6,1 (escola do futuro), cuja meta deveria ser atingida em 2021.

As escolas do ensino fundamental de 1º ao 5º ano atingiram nota 5,2 cuja meta seria para 2017. No ensino fundamental II houve um salto de 4,0 para 4,5.

Para o prefeito Alexandre Von, a certificação representa o avanço da qualidade de ensino público em Santarém. Significa dizer que mais escolas podem mais. “É um reconhecimento ao esforço e trabalho das nossas equipes”, avaliou o gestor santareno.

O prefeito também destacou os avanços desta gestão que foram determinantes para o alcance dos índices. Ele citou a escolha democrática da gestão escolar, a merenda escolar, cujo índice de produtos procedentes da agricultura familiar, que era de 6%, saltou para 35%. Só este ano, recursos da ordem de R$ 2.900.000 foram destinados para a agricultura familiar.

Von também abordou o transporte escolar que hoje beneficia 12.000 alunos, sendo um exemplo para o Brasil, com um custo operacional de R$ 7.000.000 com apenas R$ 2.500.000 subsidiados pelos governos estadual e federal. A maioria é gerida com recursos próprios do município.

O programa Acelera Brasil cuja parceria, entre Prefeitura e Instituto Ayrton Senna, existe há 20 anos também foi destacado como fator determinante para o alcance dos índices.

A diretora da Escola Ercila Nobre, Rosangela Teles,reconheceu que o índice alcançado é entre outros fatores, resultado do trabalho com seriedade e parceria.

“Este é o terceiro ano consecutivo que conseguimos avançar em relação a meta e cada vez que nós alcançamos, aumenta também a nossa responsabilidade e comprometimento. Resultado da união de uma equipe que permanece unida há 18 anos”, comemorou.

Fonte: RG 15/O Impacto e CCOM/PMS