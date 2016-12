Quadrilha de assaltantes invade campus da UEPA em Santarém

Era por volta de 2h da manhã desta quinta-feira(22), quando pelo menos 8 homens invadiram as dependências da Universidade Estadual do Pará(UEPA), campus Santarém, localizada na avenida Plácido de Castro, no bairro Aparecida.

Os bandidos estavam fortemente armados e com equipamentos, tais como maçarico e um botijão de gás para tentar abrir o cofre, do Posto Bancário do Banpará que funciona dentro da universidade.

Segundo informações da PM, os bandidos não conseguiram arrombar e nem subtrair dinheiro do cofre. De acordo com relatos do vigilante, que foi amarrado pelos assaltantes, eles saíram em fuga por volta de 4h, e contavam com apoio de um veículo.

