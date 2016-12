Polícia Civil investiga furto no Banco Santander de Santarém

De acordo com informações, pelo menos três homens entraram passando-se por clientes, na agência bancária que fica localizada na Avenida Rui Barbosa, na área central da cidade. Após conseguirem atendimento, um dos ladrões distraiu um funcionário que trabalhava no caixa, enquanto outro bandido subtraiu o dinheiro da gaveta.

Os bandidos conseguiram sair da agência normalmente, levando mais de 5 mil reais. A Policia Militar e Policia Civil já estão com as imagens das câmeras de segurança, e devem realizar a identificação do grupo.

RG 15 / O Impacto