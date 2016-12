Matança no Complexo Penitenciário de Cucurunã – Terceira morte é registrada

De acordo com informações, o caso aconteceu na madrugada de sábado(24), no pavilhão 1 do Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura. A vítima foi identificada como Edgar Marques de Almeida, cumpria pena por tráfico de drogas. Ele foi preso em 2013, em uma embarcação, – na “Operação Rosa de Jericó’ – com posse de 14 quilos de entorpecentes que levaria para a capital do Amapá.

Essa é a terceira morte registrada no Complexo Penitenciário de Cucurunã em menos de 15 dias. Porém, diferentemente das anteriores,n o caso de Edgar, a polícia trabalha, além da hipótese de homicídio, com a possibilidade de suicídio, pois o mesmo foi encontrado enforcado com uma corda.

De acordo com o delegado Plantonista da 16ª Seccional de Polícia Civil, Herbert Farias Júnior, nem uma hipótese estar descartada, no entanto, familiares da vítima apontam que ele foi morto por outros detentos, uma vez que na noite de sexta-feira(23) fez ligação para sua esposa dizendo que estava sendo ameaçado de morte.

A Polícia Civil está ouvindo alguns presos, mas todos negam participação em um possível homicídio. Para Herbert Farias Júnior, apenas os exames necroscópicos poderão trazer elementos para definição se o fato foi homicídio ou suicídio.

RG 15 / O Impacto