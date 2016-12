Aprovados em concurso da Câmara de Santarém são empossados

O presidente da Câmara Municipal de Santarém, vereador Reginaldo Campos (PSC) empossou novos concursados nesta segunda-feira, 26/12. Eles passam a fazer parte do quadro efetivo de servidores do Poder Legislativo Municipal. Com a posse de 14 novos servidores ficam pendentes apenas 7 dos 39 aprovados no primeiro concurso da Câmara de Santarém.

A solenidade ocorreu na sala dos ex-presidentes professor Antônio Pereira e na oportunidade foram empossados, 12 auxiliares administrativos, 1 motorista, 1 técnico em informática e o procurador jurídico.

Auxiliar administrativo: Amanda Soares de Carvalho; Ricardo de Almeida Araújo; Jessica Sá de Azevedo; Thais Rodrigues Farias; Ronny Willian Lopes Pereira; Maysa Lopes Fernandes; Paulo Eduardo Borborema de Sousa; Ely Bispo Macedo; Lindomar Freire Leão de Andrade; Leoni José Bubola Lima; Fábio Clemente Alves; Wanderson Gomes da Silva.

Motorista: Lenidernei Medeiros Bezerra.

Técnico em informática: Dário Pereira de Aguiar

Procurador jurídico: Alexandre Martins Marialva.

O presidente da Câmara, Reginaldo Campos (PSC) ao dirigir-se aos empossados, ressaltou a importância do Poder Legislativo ter realizado o primeiro concurso publico que de acordo com ele, em sua gestão, todo o processo está sendo concluído em 95%, incluindo os que até o momento foram chamados, ficando 5% para ser realizado pelo próximo presidente do Poder Legislativo.

Campos lembrou que alguns dos concursados entraram na justiça e observou que a Câmara não faz nada por pressão, por ser um poder independente. Esclareceu que foi feito um planejamento e este foi obedecido, para que outras situações dentro da Casa de Leis, não fossem afetadas. Ressaltou que por força de lei o Judiciário toma decisões e informou que não é papel da Câmara enfrentar nenhum outro poder.

Thais Rodrigues Farias concursada para o cargo de auxiliar administrativo, em declaração a ASCOM/Câmara, falou de sua expectativa, acreditando ser possível fazer um bom trabalho, melhorando ainda mais os seus conhecimentos e ajudando cada vez mais aos vereadores e à Câmara. “Eu espero também focar em seu conhecimento mais específico, como no caso do auxiliar administrativo e desempenhar exemplarmente a minha função”.

Alexandre Martins Marialva é a partir de agora o procurador jurídico concursado da Câmara, depois da posse no cargo ocorrida nesta manhã de segunda- feira, 26/12. No contato com a ASCOM/Câmara, disse que dentro da sua função, espera fazer o melhor possível e tentar desempenhá-la com excelência.

Entende o novo procurador jurídico ser a função muito importante, na orientação dos vereadores quanto à elaboração das leis, que de acordo com ele vão estar de acordo com os interesses da sociedade. Nesse sentido, disse esperar desenvolver a sua função da melhor maneira possível, dentro da casa legislativa.

Reginaldo Campos, ao final da solenidade de posse lembrou aos concursados que integram a partir de hoje, o quadro efetivo da casa, que o Poder Legislativo trabalha harmoniosamente com o Executivo e Judiciário. O presidente Reginaldo Campos, pediu a todos que façam o melhor pela instituição Câmara Municipal, lembrou que o Poder Legislativo em muitos momentos é criticado e que o mesmo aconteceria, com os efetivados, mas ressaltou que todos podem se defender, sendo parceiros da instituição e uns dos outros. Deixou claro que na câmara o trabalho é coletivo e este tem que se abraçar, para ser forte.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/CMS