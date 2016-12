Celpa realiza Operação Fim de Ano

As equipes extras ficaram de plantão das 20h de sábado (24), até às 4h de domingo (25), dia de Natal. O trabalho foi para garantir que situações emergenciais, envolvendo a rede elétrica, fossem solucionadas no menor tempo possível, sem acarretar prejuízos à população. A Operação também segue na virada do ano, quando as equipes extras se concentrarão a partir das 20h do dia 31 (sábado), até às 4h do dia 1º de janeiro de 2017.

Em Santarém, oeste do Pará, as Equipes extras estarão percorrendo as vias do município e, ainda, o balneário de Alter do Chão, que recebe um grande número de turistas nesta época do ano. Haverá também equipes de plantão nos municípios de Mojuí dos Campos, Belterra, Itaituba, Novo Progresso e Alenquer.

O município de Altamira, no Centro-Oeste, segue o mesmo esquema.

Durante o período, a Celpa, também, contará com engenheiros da Operação, Manutenção e Serviço de Rede em regime de sobreaviso até as 6h do dia seguinte às comemorações.

De acordo com o líder da área de Operações da Celpa em Santarém, Leandro Marinho, houve toda uma preparação antecipada como forma de garantir energia firme e de qualidade para este período de confraternização.

PREVENÇÃO – Com o intuito de reforçar a operação, durante os meses que antecedem as festividades de fim de ano, a Celpa realizou ações de manutenção preventiva na rede elétrica. Destacam-se poda das árvores próximas à rede elétrica, manutenção geral dos alimentadores e a realização de testes nos equipamentos que trabalham de forma automatizada ao longo da rede. Isso possibilita que as operações emergenciais também possam ser executadas à distância, agilizando o restabelecimento no caso de alguma interrupção no fornecimento de energia elétrica.

