Morre aos 53 anos o cantor George Michael

Astro pop morreu em casa, na Inglaterra, em circunstâncias sem suspeitas

O cantor George Michael morreu na noite de domingo, aos 53 anos, na cidade de Goring, no sudeste da Inglaterra. A informação foi confirmada por um assessor do cantor à rede britânica BBC. George Michael morreu em paz na casa onde morava. Segundo a polícia, as circustâncias da morte não são suspeitas.

Georgios Kyriacos Panayiotou nasceu em Londres e se tornou astro pop na década de 1980 com a Wham! dupla formada por ele e seu colega de colégio Andrew Ridgeley. Em quase 40 anos de carreira, George Michael vendeu mais de 100 milhões de discos.

No começo de dezembro, foi anunciado que ele estaria trabalhando em um novo disco com o produtor Naughty Boy

A família do cantor pediu privacidade para atravessar o momento difícil.

Em 2011, George Michael cancelou uma série de shows após ser internado para tratamento de pneumonia, em Viena. Na época, ele teria sido submetido a uma traqueostomia e ficado parte do tempo no hospital inconciente.

Sucesso com o Wham!

Georgios Kyriacos Panayiotou nasceu em 25 de junho de 1963, filho de um grego dono de restaurante que trocou o nome Kyriacos Panayiotou ao emigrar para a Inglaterra nos nos anos 1950. Cedo mostrou interesse por música e formou seu primeiro grupo em 1979: Executive. Não deu certo, mas serviu de lição para a formação do Wham! com Andrew Ridgeley, seu amigo de escola. Tiveram relativo sucesso com as músicas “Wham Rap” e “Young Guns (Go for It)”, mas foi em 1984, após mudar de gravadora, que explodiram mundialmente com os hits “Wake Me Up Before You Go-Go”, “Everything She Wants”, “Careless Whisper” e “Freedom”. Lançou o primeiro álbum solo em 1987, “Faith”.

Fonte: O Dia