Natal sangrento com várias mortes em Santarém

A violência está sem controle em Santarém, no oeste do Pará. Nos últimos dias vários assaltos aconteceram e estão acontecendo. A população está com medo e muita gente já não quer sair de suas casas. Na noite de Natal, dia 25, três mortes aconteceram em vários pontos da cidade.

CRIME DA BICICLETA: O jovem Manoel Valdenor Rebelo Viana, quando trafegava em sua bicicleta pela Rua São João, esquina com a Trav. Portugal, no bairro do Diamantino, foi abordado por um perigoso bandido, conhecido Andrey Paz Pereira, vulgo “Tomate”, de 25 anos, que tomou sua bicicleta. Manoel Viana não reagiu e entregou sua bicicleta ao bandido, mesmo assim recebeu duas facadas e morreu no local. Moradores que estavam perto agarraram e bateram em Andrey Pereira “Tomate”, residente na Rua Conquista, bairro Área Verde, que foi preso pela PM quando chegava no Hospital Municipal de Santarém em uma ambulância do Samu.

MORTE NA ORLA: O nacional Wellington Pantoja dos Santos, vulgo “Asteca”, foi baleado com tiros na orla de Santarém, pela parte da noite, entre a agência da Caixa e Receita Federal. A vítima foi socorrida pelo Samu, mas não resistiu e faleceu no Hospital Municipal de Santarém. A morte ainda não foi esclarecida. Wellington Pantoja “Asteca” foi um dos beneficiados pela Justiça com a saída temporária do Natal.

OUTRA MORTE: Para fechar a noite de sangue em Santarém, um outro crime aconteceu na Rua Jasmin, entre a caixa de abastecimento de água da Cosanpa e uma casa de festa, no bairro do Aeroporto Velho. Até agora não foi registrado esse crime na Seccional de Polícia, mas nossa reportagem apurou que trata-se de crime passional e o pré-nome da vítima é Ezequiel.

Até o momento somente o autor do crime da bicicleta foi preso. Os acusados dos outros assassinatos ainda não foram presos, mas a Polícia está em campo à procura desses perigosos bandidos.

