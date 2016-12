Usuários, acompanhantes e colaboradores participam de programações natalinas do HRBA

Fim de ano é período de confraternização e reflexão. Para as crianças, também é tempo de ganhar presentes. Por isso, no Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém, as últimas semanas de dezembro estão sendo marcadas por diversas programações em vários setores da unidade.

As programações tiveram início com a inauguração da Árvore de Natal Sustentável, em que houve apresentações direcionadas às crianças internadas na unidade. Os pacientes da Clínica Pediátrica também receberam vários presentes. O Papai Noel visitou cada leito das enfermarias e Unidade de Terapia Intensiva (UTI) entregando presentes e deixando mensagens de força e esperança. No domingo de Natal, 25/12, as crianças da pediatria foram surpreendidas com uma Árvore de Natal repleta de brinquedos. Na semana anterior, cada uma escreveu uma carta pedindo aquilo que desejava. No Natal, elas tiveram os desejos atendidos.

Na Clínica Oncológica, usuários e familiares participaram de uma confraternização ao som de músicas natalinas cantadas pelos colaboradores do setor. Foram sorteados presentes, incluindo uma cesta básica. Ao final, foi servido um lanche. Na Hemodiálise, os usuários receberam a visita do Papai e Mamãe Noel. Cada um dos 190 pacientes recebeu uma cestinha de Natal.

Um grupo de voluntários percorreu o hospital para entregar uma carta, com mensagens de fé, a todos os pacientes internados. Foi uma forma de demonstrar amor e carinho ao próximo. Outro grupo de voluntários, o da assistência espiritual, participou de uma confraternização. Os colaboradores do setor de Psicossocial reuniram os voluntários, usuários e acompanhantes para uma celebração especial de Natal, que contou com a presença de lideranças religiosas católicas e evangélicas. Teve mensagem bíblica, músicas, entrega de brindes e um lanche.

Os familiares dos pacientes internados nas UTIs Neonatal e Pediátrica participaram de um momento especial ao lado de colaboradores. As crianças receberam presentes e os pais confraternizaram.

Os setores de Higiene e Limpeza, Processamento de Roupas e Nutrição e Dietética confraternizaram ao longo da última semana, celebrando os resultados alcançados e a excelência do trabalho realizado. Na ocasião, os melhores colaboradores do ano foram homenageados.

Hospital

O Hospital Regional do Baixo Amazonas é uma unidade pública de saúde, pertencente ao Governo do Pará e administrado, desde 2008, pela Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar. O HRBA foi o primeiro hospital público do Norte a conquistar o certificado máximo de qualidade, a ONA 3 – Acreditado com Excelência. O hospital atende casos de média e alta complexidades e é referência em ensino e pesquisa na região amazônica da dos adolescentes do hospital.

Fonte: RG 15/O Impacto e Joab Ferreira