Árvores provocam perigo na estrada de Alter do Chão

Motoristas que trafegam pela Rodovia Everaldo Martins (PA-457), que liga Santarém à vila balneária de Alter do Chão, devem ficar atentos durante o trajeto pela Rodovia. É que nessa época do ano, de muita chuva na região, as árvores que ficam às proximidades da pista e que estão sem uma boa estrutura podem cair a qualquer momento. Vários casos já aconteceram somente este ano.

O mais recente aconteceu no domingo (25), quando uma árvore de quase 20 metros caiu às proximidades da comunidade de Caranazal, atravessou a pista causando um engarrafamento no local. Dois veículos foram atingidos pela árvore, uma senhora de 60 anos de idade ficou ferida, mas passa bem.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros teve bastante trabalho para cortar a árvore e normalizar o tráfego de veículos.

OUTROS CASOS SEMELHANTES: No dia 09 deste mês, uma árvore, da espécie castanheira, caiu na referida Rodovia, próximo ao igarapé Paraíso, na comunidade de São Brás, bloqueando o tráfego de veículos e pedestres. O trabalho de retirada da castanheira durou mais de quatro horas. Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local e a ação também mobilizou os moradores da região do Eixo Forte que ajudaram tirando os troncos do meio do caminho. A queda da árvore atingiu a fiação elétrica e as comunidades próximas ficaram sem luz por algumas horas. A vila de Alter do Chão foi afetada, mas imediatamente a energia foi restabelecida através de uma linha de transmissão alternativa que vem de Belterra. Uma equipe da Celpa reativou o poste e energia foi restabelecida.

No dia 22 de outubro também deste ano, durante uma forte chuva, várias árvores caíram na Rodovia Everaldo Martins, mais precisamente na região do Eixo Forte. Outra vez o Corpo de Bombeiros teve bastante trabalho para desobstruir a pista. Na comunidade de Santa Rosa, localizada no km 13, as árvores que caíram na via causaram um engarrafamento de aproximadamente 3 Km nos dois sentidos.

O Corpo de Bombeiros alerta para os motoristas e pedestres, que nesta época de final de ano se deslocam para a Vila de Alter do Chão, para passar o Réveillon, para que fiquem atentos, pois com as constantes chuvas o risco de árvores caírem é grande.

Fonte: RG 15/O Impacto