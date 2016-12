Desmoronamento de barranco mata quatro pessoas em Manaus

Seis vítimas da mesma família foram soterradas durante o incidente no bairro Nova Vitória. Dois sobreviveram e outras quatro morreram, sendo a mãe e as três filhas.

O desmoronamento de um barranco destruiu quatro casas durante a forte chuva desta terça-feira (27) na rua Abraão, com a rua 11 de Setembro, no bairro Nova Vitória, na Zona Leste de Manaus. Ao todo, seis vítimas da mesma família foram soterradas durante o incidente.

Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro pessoas morreram e duas sobreviveram. Moradores da área estão ajudando a corporação nas buscas.

As vítimas fatais do desmororamento foram identificadas como Sâmela, Samiele e Sâmile Costa de Castro, de 8, 10 e 14 anos, além da mãe delas, Maria do Socorro da Costa Protazio, que tinha 42 anos. O último corpo a ser encontrado foi de Sâmile, a mais velha entre as irmãs. A mãe e as filhas mais novas foram encontradas logo no início das buscas.

