Nélio confirma Ruy Correa na pasta de Planejamento

Após muita expectativa para se saber quem seria o titular da Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Tecnologia do governo de Nélio Aguiar, o martelo foi batido hoje. O ex-prefeito de Santarém, que é do PMDB, será o titular da pasta.

Nélio Aguiar, que reuniu na segunda-feira em Belém, com o Secretário de Segurança do estado, general Jeannot Hansen da Silva, quando tratou sobre a violência que está imperando em Santarém, ocasião em que solicitou a volta do helicóptero e uso de tornozeleiras em detentos, em contato com nossa reportagem na manhã desta terça-feira, confirmou que o Secretário Municipal de Planejamento será Ruy Correa. Agora o PMDB fica com três secretarias no governo de Nélio Aguiar: Planejamento (Ruy Correa), Cultura (Luís Pixica) e Saúde (Edson Ferreira Filho). Também foi confirmado o nome da Administradora de Empresas, Katiane Costa Sá, para a Coordenadoria Municipal de Administração. Katiane tem 36 anos e atualmente é administradora-adjunta da estação Cidadania.

A solenidade de posse do prefeito Nélio Aguiar, vice-prefeito José Maria Tapajós e os 21 Vereadores eleitos acontece no dia 1º de janeiro, às 15 horas, na Câmara Municipal de Santarém. Logo após a cerimônia de posse, acontecerá a transmissão de cargo, na prefeitura municipal de Santarém.

Fonte: RG 15/O Impacto