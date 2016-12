Cerimônia de posse do Prefeito e vice de Santarém será no domingo

A Cerimônia de posse do prefeito e vice-prefeito eleitos em Santarém será realizada no dia 1º de janeiro (domingo), a partir das 15h no Plenário da Câmara Municipal. A solenidade inicia com a posse dos 21 vereadores eleitos, em seguida será feita a eleição da mesa diretora e o novo presidente do Legislativo empossa o prefeito eleito Nélio Aguiar e o vice-prefeito eleito José Maria Tapajós.

Após a solenidade de posse, todos seguem para transmissão de cargo que ocorrerá no Palácio Senador Jarbas Gonçalves Passarinho, onde funciona a Prefeitura Municipal de Santarém. Nélio receberá do atual gestor municipal Alexandre Von a faixa de prefeito de Santarém, que representa simbolicamente a transferência de cargo, depois será convidado a conhecer o gabinete que ocupará pelos próximos quatro anos.

Para abençoar o novo governo será realizado um culto ecumênico. Após as bênçãos, o prefeito Nélio Aguiar fará pronunciamento. Na ocasião, os secretários do novo governo serão nomeados.

PERFIL NÉLIO AGUIAR – PREFEITO ELEITO

Formado em medicina, o médico Nélio Aguiar, de 48 anos, eleito com 96.034votos concorreu ao cargo de prefeito pela primeira vez. Com quase 10 anos de vida política, Nélio atuou como vereador, presidente da Câmara, foi deputado estadual na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) e foi secretário de Saúde e de planejamento do governo municipal.

PERFIL JOSÉ MARIA TAPAJÓS – VICE-PREFEITO ELEITO

Com 28 anos de vida política, sendo 24 com mandatos, o vice-prefeito eleito José Maria Tapajós, de 60 anos, já atuou como vereador em Santarém por seis mandatos consecutivos, foi quatro vezes presidente da Câmara Municipal, foi prefeito interino do município no primeiro semestre de 2009, se candidatou a prefeito nas eleições de 2012 e obteve mais de 21 mil votos e em 2014 foi candidato a deputado estadual conquistando mais de 17 mil votos.

FESTA DA POSSE

Como uma forma de agradecer a população pelo apoio, após a cerimônia, o público poderá prestigiar uma programação cultural que contará com a participação de artistas locais. O evento será realizado na Praça da Bíblia e contará com as seguintes atrações musicais: DJ Murilo Gonçalves, cantor e compositor César Brasil, MPB com a Banda Base, além de muito sertanejo com Trio Para Amar.

A programação cultural está prevista para começar às 19h e encerrar às 00h.

