Lecheva já conta com 20 atletas no elenco do São Raimundo

Embora tenha sido criticada pela iniciativa, vista como muito amadora por alguns torcedores, a recente peneirada organizada pelo São Raimundo para garimpar reforços para o elenco profissional rendeu alguns frutos. O Pantera anunciou o acerto com mais dois jogadores: o zagueiro Sandro, de 20 anos, e o volante Rodrigo Vitor, 28. Com isso, o plantel alvinegro chegou a um número de 20 jogadores.

O zagueiro Sandro é um atleta da região. Revelado no rival São Francisco, o atleta rodou pelas divisões de base de Atlético-GO e Ponte Preta-SP. Já Rodrigo Vitor é paulista, de São Paulo. Além de atuar como volante, ele também joga como meio-campista. O atleta defendeu diversos clubes, com destaque para as passagens por Itumbiara-MG, Boavista-RJ, Icasa-CE e Guarany de Sobral-CE. Seu último clube foi o Vendas Nova-MG.

O número atual de atletas é um pouco menor do que plantel do rival São Francisco na reta final do Parazão 2016, quando os azulinos se sagraram vice-campeões. O plano é realizar mais algumas contratações e empréstimos junto à Desportiva Paraense, para começar o Campeonato Paraense com aproximadamente 28 jogadores no elenco.

Estrutura

Com competições durante toda a temporada, o Pantera também tem investido em estrutura. Após realizar uma programação festiva com seus associados, o clube vai melhorar o alojamento dos atletas, prometendo receber a concentração para os jogos em Santarém, além de alguns jogadores contratados

Fonte: Taion Almeida/Diário do Pará