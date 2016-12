Bocão Ed. 1126

SISTEMA PRISIONAL FALIDO

O advogado José Ronaldo campos, em contato com a coluna, falou sobre os últimos acontecimentos envolvendo a Penitenciária de Cucurunã, com muitas fugas e mortes sem controle. “Quem administra a penitenciária é o executivo/governo estadual. Os servidores são nomeados por ingerência político-partidária, sem concurso público. O ‘Q.I.’ dos contratados é aferido pelo prestígio político do Vereador ou Deputado que o indicou etc… Sempre foi assim. Aí está o resultado! Cobrem do Governador!!! Ou do fiscal da lei!!!”, declarou José Ronaldo.

Advogados denunciam que a situação está caótica. Um operador do direito revelou que apresentou alvará de soltura às 14 hnoras e o cliente e só foi liberado depois das 21h. Infelizmente a demora não foi a única situação, para surpresa da pessoa que estava presa, na sua saída da casa penal, não devolveram os objetos que estavam com ele quando chegou ao presídio. Conclusão, ele saiu descalço, pois seu par de tênis sumiu, juntamente com todos os documentos pessoais que possuía.

O final do governo Von ficará marcado na história de Santarém. Obras que não foram concluídas, contas que não foram pagas e deixadas para o próximo governo. Mas um fato que está deixando os santarenos bastantes revoltados, está relacionado à falta de coleta de lixo. As ruas estão cheias de mato e o lixo está em todos os locais. Um morador da Rua Girassol, no bairro Jardim Santarém, denunciou à coluna que há vários dias que o carro da coleta de lixo não passa por lá, fazendo com que eles disputem os espaços na rua com urubus, ratos e baratas. É muito descaso com a saúde da população santarena.

Com as constantes chuvas que estão caindo em Santarém e com a falta de limpeza e manutenção dos logradouros públicos, o mosquito da dengue está se proliferando na cidade. Um dos locais com maior números de casos são os cemitérios, que não são limpos há muito tempo. Apesar da preocupação da Divisa em combater a doença, o Aedes Aegypti está se reproduzindo. Um funcionário da Divisa falou á coluna que é importante se fazer a manutenção da limpeza do local, tanto por parte da administração quanto dos responsáveis pelos túmulos, para evitar a proliferação da doença. Enquanto isso não acontece, a população fica à mercê desse mosquito.

Em uma matéria publicada pela reportagem do Jornal O Impacto em fevereiro de 2013, o vereador, naquela época, Paulo Gasolina, denunciou a máfia do TFD (Tratamento Fora do Domicílio) que tinha se instalado em Santarém. Na ocasião, Paulo Gasolina disse: “Tem uma quadrilha agindo ilegalmente, com os recursos do TFD, porque acolhem pacientes de ouros municípios, usando endereços que muitas das vezes não existem e internam como se fossem de Santarém. Já denunciei o caso para a secretária de saúde Valdenira Menezes da Cunha; para o diretor do Hospital Municipal de Santarém; para o superintendente da Polícia Civil, delegado Gilberto Aguiar e; para o diretor da Seccional de Polícia Civil, Nélson Silva, para que a gente possa fazer uma investigação e posamos dar fim a essa quadrilha que usa pessoas incautas para ganhar dinheiro”.

Segundo Paulo Gasolina, isso é uma indústria ilegal que está sendo praticada por pessoas inescrupulosas em pessoas carentes que deixam seus municípios de origem em busca de tratamento médico no município de Santarém. Segundo o Vereador na época, muitas pessoas usam desse artifício ilegal para ficar com o dinheiro e não repassam aos doentes, muito menos ao Município que recebe os pacientes, neste caso, Santarém. Muitas dessas denúncias, são de que estão sendo usados até endereços fictícios para poder justificar as internações no Hospital Municipal. A triste realidade constatada pelo Vereador é de que em cada dez pacientes atendidos nos hospitais públicos de Santarém, seis são vindos de outros municípios. Outro detalhe é que o Censo determina que os recursos públicos da saúde venham de acordo com o número de habitantes do Município. “Então, se Santarém atende mais pessoas de outros municípios, fica impossibilitado em atender aos pacientes que moram no próprio Município. Nesse caso, os recursos não chegam para atender a saúde pública como deveria ser”, disse Paulo gasolina naquela época.

Agora esse mesmo escândalo foi descoberto em Belém e o Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal entraram em campo para desbaratar essa quadrilha que está usando pessoas inocentes para roubar dinheiro da saúde pública. O nome de Paulo Gasolina está sendo mencionado constantemente na mídia de Belém, como sendo um dos primeiros que havia denunciado essa máfia. Paulo não conseguiu se eleger Vereador, ficou como 1º suplente, mas é um nome muito forte para fazer parte da Câmara Municipal de Santarém.

Leitor da coluna entrou em contato para relatar as condições precárias que a Vila Balneária encontra-se. “O Posto de Saúde de Alter do Chão está funcionando nestes dias de fim de ano sem as mínimas condições do atendimento básico! A Vila está cheia de turistas e naturalmente existe muito atendimento e as enfermeiras e médicos não dispõem de medicamentos e material como luvas, e etc!”, disse.

Outra questão é a péssima situação de infraestrutura das ruas e vicinais da comunidade. Crateras por todo lado. Lixo e vegetação tomam conta dos logradouros públicos. Com certeza esse não é o cartão postal que todos querem ver nas férias.

Mais um ano se finda, 2016 foi um ano intenso, emocionante, cheio de surpresas boas e outras nem tanto. O jornal O Impacto, através da coluna, deseja aos seus leitores, clientes e colaboradores muita sabedoria para 2017. Sim! Sabedoria! Pois somente com ela poderemos levar as coisas boas de 2016 para o ano que se inicia, bem como aprender com as decepções e erros do ano que cessa. Que todos os nossos projetos e sonhos possam se realizar em 2017, que gozemos de plena saúde para desfrutarmos de cada dia junto à família e amigos.

Amor, compreensão, empatia e mais uma vez, Sabedoria!

E acima de tudo, que Deus esteja sempre no comando de nossas vidas! Feliz ano novo!

Por: Emanuel Rocha