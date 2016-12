Câmara de Itaituba encerra trabalhos da 17ª legislatura

Rosinaldo Pereira dos Anjos e José Luiz Conceição receberam títulos de Cidadão Itaitubense das mãos do vereador Peninha.

Na terça-feira (20), a Câmara Municipal de Itaituba teve sessão solene de encerramento dos trabalhos legislativos e entrou em recesso parlamentar. Nesta sessão os vereadores puderam avaliar os trabalhos exercidos durante seus mandatos. O presidente João Bastos Rodrigues (Cebola), abriu a sessão passando a palavra ao 1ª secretário vereador Isaac Dias, que falou do quanto essa legislatura pode contribuir para o crescimento do Município e as potencialidades de cada Edil. Como é de costume, ao final de cada ano parlamentar, a Câmara através de indicação dos vereadores, escolhe cidadãos para serem homenageados com a comenda de Título de Cidadão Itaitubensse, por seus relevantes serviços prestados ao Município.

Todos os vereadores tiveram oportunidade à palavra. O vereador Peninha usou a tribuna e em sua fala mostrou como foi satisfatório e produtivo seu mandato, foram várias lutas travadas para beneficio da população. A luta para baixar o preço do cimento, do gás de cozinha e não esquecendo, abraçou a causa dos garimpeiros em varias regiões, como no Garimpo do Penedo, Tocantinzinho e Marupá. “Mas como hoje é dia de homenagens escolhemos duas pessoas para prestar nosso reconhecimento, indicamos e foi aprovado o senhor José Luiz Conceição (Português), empresário da construção civil, empreendedor arrojado de grande visão, o mesmo trouxe vários empreendimentos, como Loteamento Buriti, obra no Campo Belo, Residenciais e o Espaço Português Local para eventos de médio porte”, disse Peninha.

Outro homenageado foi o senhor Rosinaldo Pereira dos Anjos, que nasceu na Vila de Brasília Legal, município de Aveiro, onde viveu até os 6 anos. Morou em Itaituba até 12 anos e em seguida passou a morar na comunidade do Penedo, conhecida por Garimpo do Penedo. Nonatinho, como é conhecido, começou a trabalhar no garimpo como piloto de voadeira, transportando cargas e passageiros para os garimpos da região.

Em seguida veio para Itaituba, onde mudou de profissão, passando a ser motorista de veículo. Iniciou como motorista dirigindo uma D-20, fazendo o transporte de passageiros e cargas para o garimpo do Penedo. Em seguida, prosperou no transporte rodoviário e criou a Empresa NATIELY, que hoje é referência no transporte de passageiros e cargas diariamente entre Itaituba e Jacareacanga. Nonatinho faz parte da historia do Penedo e do município de Itaituba, pelo seu carisma, o que lhe transformou em uma grande liderança na região do Tapajós.

“Nesse momento quero agradecer a todos que estão presentes nesta cerimônia, agradecer a minha família, aos amigos e colaboradores deste parlamento e toda a população itaitubense que nos permitiu continuarmos nosso trabalho como legislador”, disse o vereador Peninha.

Fonte: RG 15/O Impacto