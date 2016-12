Coluna Impacto Ed. 1126

CERIMÔNIA DE POSSE

O prefeito eleito de Santarém, Francisco Nélio Aguiar da Silva e o vice-prefeito eleito José Maria Tapajós tomam posse em seus respectivos cargos, em solenidade que acontecerá neste domingo, dia 1º de janeiro de 2017, às 15h no Plenário da Câmara de Vereadores. A solenidade iniciará com a posse dos 21 vereadores eleitos, em seguida será feita a eleição da Mesa-Diretora e o novo presidente do Legislativo empossa o Prefeito e o vice-Prefeito. Após a solenidade de posse, todos seguem para transmissão de cargo que ocorrerá no Palácio Senador Jarbas Gonçalves Passarinho, onde Nélio receberá do atual gestor municipal Alexandre Von a faixa de prefeito de Santarém, que representa simbolicamente a transferência de cargo. Para abençoar o novo governo será realizado um culto ecumênico. Após as bênçãos, o prefeito Nélio Aguiar fará pronunciamento. Na ocasião, os secretários do novo governo serão nomeados. Como uma forma de agradecer à população pelo apoio, após a cerimônia, o público poderá prestigiar uma programação cultural que contará com a participação de artistas locais, na Praça da Bíblia, a partir das 19 horas.

EM BUSCA DE RECURSOS

Deputado estadual Eraldo Pimenta (PMDB) e o Prefeito eleito de Uruará, Gilsinho Brandão, estiveram em Brasília, em busca de recursos para tirar o caos que se instalou no Município. Na ocasião, reuniram com o ministro Helder Barbalho, onde foram bem recebidos e conseguiram apoio para vários projetos em Uruará a partir de janeiro de 2017.

FIM DE ANO DO HRBA

Fim de ano é período de confraternização e reflexão. Para as crianças, também é tempo de ganhar presentes. Por isso, no Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém, as últimas semanas de dezembro estão sendo marcadas por diversas programações em vários setores da unidade. As programações tiveram início com a inauguração da Árvore de Natal Sustentável, onde houve apresentações direcionadas às crianças internadas na unidade. Os pacientes da Clínica Pediátrica também receberam vários presentes. O Papai Noel visitou cada leito das enfermarias e UTI entregando presentes e deixando mensagens de força e esperança. No domingo de Natal, 25/12, as crianças da pediatria foram surpreendidas com uma Árvore de Natal repleta de brinquedos. Na semana anterior, cada uma escreveu uma carta pedindo aquilo que desejava. No Natal, elas tiveram os desejos atendidos. Na Clínica Oncológica, usuários e familiares participaram de uma confraternização ao som de músicas natalinas cantadas pelos colaboradores do setor. Na Hemodiálise, os usuários receberam a visita do Papai e Mamãe Noel. A festa continua neste final de ano.

OPERAÇÃO FIM DE ANO

Equipes extras da Celpa ficaram de plantão das 20h de sábado (24), até às 4h de domingo (25), dia de Natal. O trabalho foi para garantir que situações emergenciais, envolvendo a rede elétrica, fossem solucionadas no menor tempo possível, sem acarretar prejuízos à população. A Operação também segue na virada do ano, quando as equipes extras se concentrarão a partir das 20h do dia 31 (sábado), até às 4h do dia 1º de janeiro de 2017. Em Santarém, oeste do Pará, as equipes extras estarão percorrendo as vias do Município e, ainda, o balneário de Alter do Chão, que recebe um grande número de turistas nesta época do ano. Haverá também equipes de plantão nos municípios de Mojuí dos Campos, Belterra, Itaituba, Novo Progresso e Alenquer.

DESTAQUE

Um Santareno assume a Secretaria de Administração do Município de Medicilândia, na Região da Transamazonica. Trata-se de Júlio César Dolzanis (foto), funcionário aposentado do Banco do Brasil. No último dia 19, Júlio César Dolzanis se aposentou e recebeu homenagem do Banco do Brasil, após 33 anos de bons serviços prestados à instituição bancária.

Retoques

A coluna parabeniza Maira Cristina Pimentel Leite (foto), que troca de idade nesta sexta-feira, dia 30. A data será comemorada junto de seus pais, o delegado da polícia civil Herbert Farias Júnior e da advogada Márcia Cristina Pimentel Leite Farias, e demais familiares. Parabéns! * Paulo Gasolina, fazendo o que sempre fez, participou da entrega de cestas básicas, lanches e brinquedos com o Grupo do Bem e Nação do Bem, em alguns bairros de Santarém. * No ano em que o Grupo de Teatro de Aparecida (Grutap) comemora 10 anos do espetáculo sacro “Jesus – O Filho do Homem”, uma programação especial está sendo organizada. Na próxima segunda-feira, 2 de janeiro, no horário de 19:30h às 22h, no Centro de Evangelização da Paróquia de Aparecida – localizado ao lado da Igreja de Aparecida –, iniciam as oficinas de experimentação teatral. * Prefeito Nélio Aguiar disse que até o dia 15 de janeiro vai mostrar à população a situação em que se encontram as finanças da Prefeitura de Santarém. * As carteiras de identidade emitidas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) passarão a apresentar a identificação do tipo sanguíneo e o fator RH do titular a partir de 2017. Segundo o diretor de Identificação da Polícia Civil Ricardo Paula, a mudança só será feita nas carteiras emitidas em 2017 e de forma opcional. * A coluna deseja a todos seus leitores um ano de 2017 de muita paz, saúde e prosperidade.