Pablo Barrudada: “Faremos Santarém ser referência turística nacional”

Novo titular da Semtur diz que potencial turístico de Santarém é muito grande

O empresário do ramo de hotelaria Pablo Barrudada, que assumirá a Secretaria Municipal de Turismo de Santarém na gestão do prefeito Nélio Aguiar, concedeu entrevista exclusiva à nossa reportagem, onde fala sobre a importância do turismo para Santarém, dos projetos que pretende lançar durante sua gestão, dos nomes de pessoas jovens que foram escolhidos para fazer parte do futuro governo municipal e outros assuntos: Veja a entrevista na íntegra:

Jornal O Impacto: Como você recebeu a indicação do prefeito Nélio Aguiar para assumir a Secretaria Municipal de Turismo?

Pablo Barrudada: Eu recebi com bastante alegria, pois sempre foi um sonho, não só meu, mas também de toda minha família. De um modo geral sempre foi uma coisa que eu desejei muito, poder fazer algo a mais pelo turismo de Santarém, que é a nossa área, e nela vivemos há anos. Agora temos essa oportunidade de poder desenvolver o turismo, que é uma das atividades que podem fazer com que Santarém dê uma guinada boa na questão econômica e na questão social. Foi com muita felicidade que recebemos essa notícia e vamos começar essa nova caminhada.

Jornal O Impacto: Quais as qualificações e experiências que você tem para o cargo?

Pablo Barrudada: Sou formado em Gestão Empresarial pela FIT, aqui em Santarém e cursei Hotelaria na Faculdade de Castelli, em Canela, Rio Grande do Sul. Trabalho na área de turismo desde criança, sempre no meio, nasci dentro de um hotel praticamente. Tenho bastante a acrescentar ao turismo de Santarém.

Jornal O Impacto: Quais os primeiros planos para o início de sua gestão?

Pablo Barrudada: Uma das nossas prioridades será a questão do Marketing, pois hoje em dia não se fala em turismo sem se falar em Marketing. Também usaremos a tecnologia a nosso favor, temos alguns projetos de atualizações tecnológicas para os pontos turísticos e também a criação de aplicativos para ajudar o turista, como “pegue táxi”, que já estamos estudando a possibilidade de implantação. Também a implantação de outros aplicativos para auxiliar não só o turista em sua estadia, mas como toda população de Santarém. Então, é utilizar a tecnologia em prol do turismo, que hoje em dia é um segmento que está desenvolvimento e essas medidas vão ajudar bastante. Dentre outras ações: 1 – A criação do mascote turístico de Santarém, que estará presente em todo o material publicitário da Secretaria; 2 – Reativação do Convention & Visitors Bureau em parceria com a iniciativa privada, visando a capacitação de grandes eventos para Santarém; 3 – Capacitação e aprimoramento dos profissionais do setor; 4 –Reformulação e criação do Calendário anual dos festivais regionais como o do Charutinho e do Açaí.

Jornal O Impacto: Santarém tem um potencial para viver do turismo. O que falta para atingir esse potencial?

Pablo Barrudada: Somente do turismo seria algo forte a se dizer, até existem muitos segmentos fortes em Santarém como o comércio, a agricultura entre outros. O potencial turístico de Santarém é enorme e deveria ser uma das principais atividades da cidade. Falta realmente esse foco, esse empenho específico na área e é isso que vamos fazer dentro de nossa gestão; uma gestão compartilhada onde todos terão voz, onde as decisões serão tomadas em conjunto, ouvindo a população, ouvindo os profissionais da área, que são realmente os que estão na linha de frente. Costumo dizer que uma cidade pode ser comparada com uma empresa, em escala maior, e uma empresa é igual a um grande relógio, onde uma engrenagem vai empurrando a outra e é preciso da força de todas para que o relógio funcione. É assim que pretendemos trabalhar nos próximos quatro anos, em conjunto com todos.

O Impacto: O prefeito Nélio Aguiar fez questão de montar um secretariado mais jovem. O que achas que essa equipe pode trazer de novidade na próxima gestão?

Pablo Barrudada: Como algumas pessoas costumam me dizer, a juventude tem algumas idéias diferentes. Nós jovens temos idéias novas, como a questão da área tecnológica que será um dos focos da gestão, assim como a questão do Marketing. A juventude veio só para somar, pois são diferentes pontos de vista que fazem uma equipe ser única. Com certeza a experiência é essencial e útil; mas juventude e a inovação também podem auxiliar bastante. Unindo forças, acredito que o trabalho será excelente. Faremos juntos com que Santarém seja referência turística que sempre foi destinada a ser!

Por: Rafael Duarte

Fonte: RG 15/O Impacto