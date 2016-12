Acidente na Rodovia Fernando Guilhon deixa uma vítima fatal

Corpo do motociclista ficou sob as rodas do caminhão.

Mais um grave acidente envolvendo um caminhão e uma motocicleta foi registrado na tarde desta sexta-feira (30) na Rodovia Fernando Guilhon, no cruzamento com a Rua do Rosário, no bairro do Santarenzinho. O condutor da motocicleta, identificado como Márcio de Sousa Lopes, de 25 anos, foi a vítima fatal do acidente. De acordo com informações, uma manobra mal sucedida resultou em mais uma trágica morte no trânsito santareno.

Outro acidente foi registrado também na tarde desta sexta-feira, no cruzamento da Avenida Cuiabá com Avenida Rui Barbosa, também envolvendo um carro e uma motocicleta. Felizmente nesse acidente só teve danos materiais.

Fonte: RG 15/O Impacto