Bandidos fazem arrastão em igreja católica de Santarém

O momento de confraternização do grupo de jovens JAC, da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizada no bairro da Liberdade, vai ficar marcado para sempre na memória dos mais de 30 jovens que participavam do evento. Porém, o que era para ser um momento de comemoração, acabou se transformando em momentos de terror.

De acordo com informações, o encontro havia iniciado, no barracão que fica ao lado da igreja, quando dois homens em uma motocicleta chegaram anunciando o assalto, inclusive ameaçando de morte dois jovens, para obrigar os outros jovens a entregarem objetos, joias e celulares.

RG 15 / O Impacto