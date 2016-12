Esposa de embaixador confessa participação no crime

Para a polícia, Françoise é a mandante do crime e o PM, o executor

Françoise de Souza Oliveira, mulher do embaixador da Grécia Kyriakos Amiridis, confessou participação na morte do marido. A polícia já pediu à Justiça a prisão de Fronçoise, do policial militar Sergio Gomes Moreira Filho e de um dos dois cúmplices, Eduardo Tedeschi, amigo do PM. O outro suspeito de participar do crime é um primo de Sérgio Moreira.

A polícia acredita que o assassinto de Amiridis tenha acontecido na casa da sala do casal, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Não há barulhos de tiros, o que pode levar a crer que o diplomata foi morto a facadas. Para a polícia, Françoise é a mandante do crime e o PM, o executor.

Segundo os investigadores, tanto Françoise quanto o PM confessaram que os dois tinham um caso.

PM SERÁ SUBMETIDO A CONSELHO DISCIPLINAR

O Soldado Sérgio Gomes Filho tem 29 anos, está na Corporação desde abril de 2012 e trabalhava na UPP Fallet/Fogueteiro. Ele será submetido a Processo Administrativo Disciplinar, no caso, um Conselho de Revisão Disciplinar (CRD), que irá decidir por sua permanência ou exclusão da Instituição. Após os procedimentos realizados pela Polícia Civil, o policial será encaminhado para a Unidade Prisional da PM.

Fonte: O Globo