Homem é morto em Uruará e faca fica cravada no peito

No penúltimo dia do ano a violência desenfreada deixou suas marcas mais uma vez na cidade de Uruará (PA).

Um trabalhador rural de nome, Valdemir Pereira, de 26 anos, conhecido como Neguinho, foi morto a golpes de facão no início da noite de sexta-feira, 30 de dezembro. O homicídio ocorreu por volta das 19 horas num ponto escuro da Avenida Pedro Álvares Cabral, região centro-sul da cidade, no local não há iluminação pública. A arma do crime ficou cravada no peito da vítima.

Segundo informações apuradas no local pela nossa reportagem, a vítima morava no Travessão do km 180 Sul, zona rural de Uruará, onde trabalhava, e teria vindo para a cidade para vender cacau. Ainda de acordo com informações colhidas pela nossa reportagem, o autor do crime, de identidade ainda desconhecida, estava caminhando junto com a vítima quando tudo aconteceu.

A polícia militar e a polícia civil estiveram no local colhendo as primeiras informações para as investigações do caso. Ainda não se sabe as motivações do crime, sendo que pode ter corrido um roubo ou um acerto de contas. Após cometer o homicídio o autor fugiu do local tomando rumo ignorado. O corpo de Valdemir foi removido por agentes funerários e levado para o necrotério do hospital municipal.

Fonte: RG 15/O Impacto e Junior Ribeiro