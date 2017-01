Antonio Rocha é eleito presidente da Câmara Municipal de Santarém

Em um resultado apertado, o vereador Antonio Rocha (PMDB) foi eleito na tarde deste domingo, dia primeiro de janeiro de 2017, o novo presidente da Câmara Municipal de Santarém.

Antonio Rocha disputou a presidência do Poder Legislativo santareno com o vereador Valdir Mathias Jr (PV). Rocha teve 11 votos e Mathias 10 votos. Os vereadores que votaram em Antonio Rocha foram: Junior Tapajós PR, Dayan Serique PMN, Emir Aguiar PTN, Tadeu Cunha DEM, Alysson Pontes PSD, Didi Faleol PDT, Henderson Pinto DEM, Maria José DEM, Ronan Liberal Junior PMDB e Jardel Guimarães PTN. Os vereadores que votaram em Valdir Mathias foram: Alaercio Drogamil PRP, Gaucho da Quadra PSB, Reginaldo Campos PSC, Ney Santana PSDB, Chinho da UMES PSDB, André do raio X PSDC, Silvio Neto PTB, Silvio Amorim PSL e Janderilson Perereira PSDB.

Fonte: RG 15\O Impacto