Geraldo Sirotheau será o Procurador Jurídico do Município

O prefeito eleito de Santarém para o mandato 2017/2020 Nélio Aguiar, divulgou os nomes que vão chefiar a Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Tecnologia (Semplan); a Coordenadoria Municipal de Administração e a Procuradoria Geral do Município (PGM).

A pasta de planejamento ficará sob os cuidados do administrador Ruy Corrêa, de 59 anos. Corrêa é formado em administração pela Universidade Católica de Brasília, é ex-prefeito e ex-vereador e assume pela primeira vez uma secretaria do município.

A coordenadoria de administração será chefiada pela administradora Katiane Costa Sá, 36 anos. Katiane formou-se em administração em 2007. Já atuou como assessora de gabinete e assessora parlamentar. Na Estação Cidadania em Santarém desenvolveu um modelo de gestão que tinha como foco o atendimento humanizado e a recepção com excelência, trabalho que virou modelo para a abertura de outras unidades do órgão em municípios do Pará. Atualmente cursa Psicologia.

O advogado Geraldo Sirotheau, 56 anos, vai assumir a Procuradoria Geral do Município (PGM). É formado em direito pela Universidade Federal do Pará, em Belém. Foi diretor do Incra, atuou na Secretaria de Cultura do Estado, e atualmente é assessor jurídico de cartório, doutorando em ciências jurídicas no Museu Argentino e se dedica ao estudo do direito imobiliário e agrário.

O prefeito eleito reafirmou que as escolhas dos membros do governo continuam tendo critérios técnicos.

CERIMÔNIA DE POSSE: O prefeito eleito de Santarém, Francisco Nélio Aguiar da Silva e o vice-prefeito eleito José Maria Tapajós tomam posse em seus respectivos cargos, em solenidade que acontecerá neste domingo, dia 1º de janeiro de 2017, às 15h no Plenário da Câmara de Vereadores. A solenidade iniciará com a posse dos 21 vereadores eleitos, em seguida será feita a eleição da Mesa-Diretora e o novo presidente do Legislativo empossa o Prefeito e o vice-Prefeito. Após a solenidade de posse, todos seguem para transmissão de cargo que ocorrerá no Palácio Senador Jarbas Gonçalves Passarinho, onde Nélio receberá do atual gestor municipal Alexandre Von a faixa de prefeito de Santarém, que representa simbolicamente a transferência de cargo. Para abençoar o novo governo será realizado um culto ecumênico. Após as bênçãos, o prefeito Nélio Aguiar fará pronunciamento. Na ocasião, os secretários do novo governo serão nomeados. Como uma forma de agradecer à população pelo apoio, após a cerimônia, o público poderá prestigiar uma programação cultural que contará com a participação de artistas locais, na Praça da Bíblia, a partir das 19 horas.

