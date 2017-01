Nélio Aguiar e José Maria Tapajós são empossados Prefeito e vice-Prefeito de Santarém

Logo após a eleição de Antonio Rocha para a presidência da Câmara Municipal de Santarém, foi realizada uma sessão para a posse de Nélio Aguiar como prefeito de Santarém e do vice José Maria Tapajós.

A cerimônia de posse que contou com a presença do presidente da Assembléia Legislativa do Pará, deputado estadual Márcio Miranda (DEM) e do presidente estadual do Democratas, deputado federal Hélio Leite. O Plenário da Câmara ficou completamente lotado com a presença de familiares e simpatizantes de Nélio e Tapajós. A cerimônia terminou por volta das 18 horas, quando Nélio Aguiar e José Maria Tapajós se dirigiram ao palácio Jarbas Passarinho quando recebeu a faixa de Prefeito de Santarém das mãos de Alexandre Von, que deixou o governo. Na ocasião, também os secretários, Procurador Jurídico do Município e coordenadores também foram empossados em seus cargos.

Para encerrar a festa de posse, uma programação cultural está sendo realizada na Praça da Bíblia, localizada na Avenida Anysio Chaves, com a participação de vários cantores da terra.

Fonte: RG 15\O Impacto