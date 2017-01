Turistas se revoltam com falta de dinheiro nos caixas eletrônicos de Alter do Chão

Milhares de turistas que escolheram a vila balneária de Alter do Chão, em Santarém, para passar o Réveillon se revoltaram com o descaso dado à Vila. Além da falta de remédio no Posto de Saúde, quem procurou os caixas eletrônicos 24 horas para sacar algum dinheiro, se decepcionou, pois não tinham dinheiro.

Um empresário, que preferiu ter seu nome em sigilo, disse que somente em um hotel de Alter do Chão, 400 turistas se hospedaram e todos precisaram sacar dinheiro para pagar suas despesas, mas os caixas não tinham dinheiro. O empresário disse que esse problema dos caixas eletrônicos sem dinheiro já persiste por mais de 7 dias e ninguém tomou até agora nenhuma providência. Quem precisou de dinheiro teve que se deslocar até a sede do Município e fazer saques.

Fonte: RG 15\O Impacto