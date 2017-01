Carnaval este ano deve sair da orla para a Anysio Chaves

Secretário Luís Alberto Pixica reuniu com representantes de blocos.

Em reunião realizada na manhã desta segunda-feira (02) e que contou com a presença do secretário municipal de cultura Luís Alberto “Pixica” e o secretário de turismo Pablo Barrudada, ficou praticamente acertada a mudança do local onde serão realizados os desfiles do carnaval este ano na cidade, que sairá da orla e passará para a Aevinida Anysio Chaves. A reunião contou, também, com a presença de representantes de blocos carnavalescos de Santarém e Alter do Chão.

Pablo Barrudada disse que uma parceria com a Secretaria de Turismo pretende buscar alternativas para aproveitar ao máximo o potencial da Vila de Alter do Chão durante o período carnavalesco.

Luís Pixica disse que a mudança da orla para a Anysio Chaves visa respeitar quem não gosta de carnaval, citando como exemplo os turistas que visitam Santarém nesta época do ano para apreciar nossas belezas naturais e a orla é um dos locais mais procurado por eles.

Fonte: RG 15/O Impacto